Πανεπιστημιακές κλινικές: Στην τελική ευθεία μετά από 10 χρόνια

Η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, με την πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας, Σάβια Ορφανίδου, να εκφράζει την αισιοδοξία ότι μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», κατά τη σημερινή συζήτηση υιοθετήθηκε ομόφωνα η εισήγηση των φοιτητών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου για καθορισμό μίας κύριας Ιατρικής Σχολής ανά νοσηλευτήριο. Πρόκειται για μία από τις δύο βασικές τροποποιήσεις που ζητούν οι φοιτητές, οι οποίοι πραγματοποίησαν το πρωί εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή και παρέδωσαν υπόμνημα με τις θέσεις τους.

Στόχος η Ολομέλεια μέχρι τον Δεκέμβριο

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρίαση, η Σάβια Ορφανίδου χαρακτήρισε την έναρξη της κατ' άρθρον συζήτησης σημαντικό ορόσημο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που συζητείται για περισσότερο από μία δεκαετία.

Όπως ανέφερε, η Κύπρος παραμένει ενδεχομένως το τελευταίο ευρωπαϊκό κράτος που δεν διαθέτει νομοθετικά θεσμοθετημένο πανεπιστημιακό νοσοκομείο ή πανεπιστημιακή κλινική, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι υπήρξε εποικοδομητική στάση από όλους τους βουλευτές, ενώ υπογράμμισε πως λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων φορέων.

Στόχος, όπως εξήγησε, είναι να αποκτήσει η ιατρική και φοιτητική κοινότητα, καθώς και ο τομέας της έρευνας και της καινοτομίας, ένα σημαντικό θεσμικό εργαλείο που διαθέτουν ήδη άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μέσα από τη θεσμοθέτηση των πανεπιστημιακών κλινικών επιδιώκεται η ενίσχυση της ιατρικής εκπαίδευσης και έρευνας, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης που παρέχεται στους ασθενείς.

Η κατ' άρθρον συζήτηση θα συνεχιστεί στις επόμενες συνεδρίες της Επιτροπής, με την κ. Ορφανίδου να εκφράζει την ελπίδα ότι θα καταστεί εφικτή η ολοκλήρωσή της πριν από το τέλος του 2026.

Η παρέμβαση των φοιτητών

Την ίδια ώρα που άρχιζε η συζήτηση στη Βουλή, φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας, ζητώντας την κατοχύρωση συγκεκριμένων ποιοτικών κριτηρίων στο νομοσχέδιο.

Όπως δήλωσε στον «Π» η φοιτήτρια Ιατρικής Άντρεα Παπαέτρου, στόχος της κινητοποίησης ήταν να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία θα είναι λειτουργική, χωρίς να επηρεάζει την ποιότητα της ιατρικής εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές κατέθεσαν δύο συγκεκριμένες εισηγήσεις. Η πρώτη αφορά τον καθορισμό μίας κύριας Ιατρικής Σχολής ανά νοσηλευτήριο, με ουσιαστική εκπαιδευτική και ερευνητική ευθύνη. Η εισήγηση αυτή, σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Π», έγινε ομόφωνα αποδεκτή κατά τη σημερινή συνεδρίαση.

Η δεύτερη αφορά την ελάχιστη στελέχωση κάθε πανεπιστημιακής κλινικής με τρεις πανεπιστημιακούς γιατρούς, αντί ενός που προβλέπεται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Οι φοιτητές θεωρούν ότι η παρουσία ενός μόνο ακαδημαϊκού γιατρού δεν επαρκεί για να διασφαλιστεί η συνέχεια του εκπαιδευτικού έργου και η ανάπτυξη της έρευνας.

Το υπόμνημα παρέλαβε η πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, η οποία ευχαρίστησε τους φοιτητές για την εποικοδομητική τους στάση, διαβεβαιώνοντας ότι οι εισηγήσεις τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

Οι φοιτητές ξεκαθαρίζουν ότι στηρίζουν την άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου, επιμένοντας ωστόσο ότι η θεσμοθέτηση των πανεπιστημιακών κλινικών πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστικές εγγυήσεις ποιότητας και επιστημονικής επάρκειας.