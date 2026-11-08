Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής σε περιοχή της κοινότητας Αναρίτας, στην επαρχία Πάφου.
Υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στην Αναρίτα που κατέκαψε 7 δεκάρια
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 11:10 και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο περίπου μία ώρα αργότερα, στις 12:10. Από την πυρκαγιά κάηκε έκταση περίπου 7 δεκαρίων, καλυμμένη με άγρια θαμνώδη βλάστηση.
Για την κατάσβεση επιχείρησαν πέντε μέλη του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και δύο μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου με ένα όχημα.
Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αναρίτας.
Η άμεση επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αποτροπή περαιτέρω επέκτασής της. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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