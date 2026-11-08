Ζημιές σε δύο πυλώνες του Δικτύου Μεταφοράς της ΑΗΚ προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι που επικράτησαν το πρωί στην επαρχία Λάρνακας.
Ο άνεμος δίπλωσε δύο πυλώνες της ΑΗΚ στη Λάρνακα - Τέσσερις εβδομάδες για την πλήρη αποκατάσταση (φώτο)
Παρά τις ζημιές δεν προκληθήκαν διακοπές ρεύματος στην περιοχή.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 08:00 το πρωί στη γραμμή μεταφοράς Δεκέλειας – Λάρνακας, 132 kV, στην περιοχή των Κελλιών.
Παρά τις ζημιές που υπέστησαν οι δύο πυλώνες, δεν προκλήθηκαν διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς ενεργοποιήθηκαν εναλλακτικές διαδρομές τροφοδότησης μέσω του Δικτύου Μεταφοράς και άλλων υποσταθμών της ΑΗΚ.
Η Αρχή αναφέρει ότι η ηλεκτροδότηση των καταναλωτών συνεχίστηκε κανονικά, χωρίς να επηρεαστεί η παροχή ενέργειας.
Αποκατάσταση σε περίπου τέσσερις εβδομάδες
Η ΑΗΚ εκτιμά ότι για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και την επαναφορά των πυλώνων στην αρχική τους κατάσταση θα απαιτηθούν περίπου τέσσερις εβδομάδες.
Συνεργεία της Αρχής συνεχίζουν τις απαραίτητες εργασίες, με προτεραιότητα την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και τη διατήρηση της αξιοπιστίας του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ΑΗΚ παρακολουθεί την κατάσταση και προχωρεί στις απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις για την πλήρη αποκατάσταση της υποδομής που επηρεάστηκε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
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