Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας στη Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου»

Ο εορτασμός του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχάγγελου Μιχαήλ ξεκίνησε με δοξολογία. Στην ημερήσια διαταγή του ο Διοικητής Διοίκησης Αεροπορίας Ταξίαρχος Ιπτάμενος Γεώργιος Αλεξάνδρου υπογράμμισε τη διαρκή προσπάθεια για ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και των δυνατοτήτων της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά και την αποφασιστικότητα για την απόκτηση σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών.

Ο κ. Αλεξάνδρου τόνισε ότι, απέναντι στις αυξημένες απαιτήσεις της αποστολής, η Πολεμική Αεροπορία εργάζεται με συνέπεια, σχεδιασμό και όραμα για τη συνεχή ενίσχυση των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων. Όπως ανέφερε, με τη στήριξη της Πολιτείας και την καθοδήγηση της ηγεσίας του ΥΠΑΜ και της ΕΦ, προχωρά η υλοποίηση σύγχρονων εξοπλιστικών προγραμμάτων και η αναβάθμιση των μέσων που ήδη διαθέτει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα νέα μέσα που ενισχύουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα, σημειώνοντας ότι οι στοχευμένοι εξοπλισμοί σε σύγχρονα συστήματα αεράμυνας, σε επιθετικά ελικόπτερα, σε μη επανδρωμένα αεροχήματα και σε σύγχρονα ραντάρ επιτήρησης ενισχύουν ουσιαστικά την αποτρεπτική ικανότητα.

Παράλληλα, ο Διοικητής Αεροπορίας έστειλε σαφές μήνυμα ότι η προσπάθεια για περαιτέρω ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζεται. «Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερα βήματα, να αποκτήσουμε τα δικά μας μαχητικά αεροσκάφη», αναφέρει χαρακτηριστικά στον χαιρετισμό του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δυνατότητας άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε κάθε σημείο του FIR Λευκωσίας.

Ο κ. Αλεξάνδρου αναφέρθηκε παράλληλα στη γεωγραφική θέση της Κύπρου, η οποία, όπως σημειώνει, προσδίδει στη χώρα ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, αλλά ταυτόχρονα συνεπάγεται αυξημένες ευθύνες. Η εγγύτητα της απειλής και οι διαρκείς προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή, τόνισε, καθιστούν αναγκαία τη συνεχή επαγρύπνηση, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αδιάκοπη προσπάθεια εκσυγχρονισμού.

Μήνυμα μνήμης και τιμής στους πεσόντες Αεροπόρους

Ο χαιρετισμός του Διοικητή Αεροπορίας δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στο επιχειρησιακό σκέλος και στις προοπτικές της Πολεμικής Αεροπορίας. Ο Γιώργος Αλεξάνδρου χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα πρωτίστως ημέρα μνήμης και απόδοσης τιμής σε εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Με βαθιά συγκίνηση, μνημόνευσε τους Αεροπόρους που έφυγαν από τη ζωή, υπογραμμίζοντας ότι η μνήμη τους παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τους ουρανούς που αγάπησαν και υπηρέτησαν και αποτελεί διαρκές παράδειγμα θάρρους, αυταπάρνησης και πίστης στην αποστολή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις οικογένειες των πεσόντων, σημειώνοντας ότι η σκέψη βρίσκεται κοντά στα παιδιά, τους συζύγους, τα αδέλφια, τις μητέρες και τους πατέρες τους, αλλά και σε όλους όσοι συνεχίζουν να βιώνουν την απουσία τους.

«Ευθύνη και χρέος για εμάς, είναι να συνεχίσουμε το έργο τους», ήταν το μήνυμα του Διοικητή Αεροπορίας, συνδέοντας τη μνήμη των πεσόντων με τη σημερινή ευθύνη για μια ισχυρή, σύγχρονη και επιχειρησιακά έτοιμη Πολεμική Αεροπορία. Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε επίδειξη των πτητικών μέσων.

Ανοιχτές Πύλες στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου»

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, η βάση θα είναι ανοικτή για το κοινό μεταξύ 13:00 και 16:00. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα πτητικά μέσα, τον εξοπλισμό και τα οπλικά συστήματα της Αεροπορίας, καθώς και να παρακολουθήσουν αεροπορικές επιδείξεις