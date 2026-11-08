Υπόθεση διάρρηξης κατοικίας, ληστείας, επίθεσης και κλοπής διερευνά η Αστυνομία, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον Στρόβολο.
Νύχτα τρόμου στον Στρόβολο: Πάνω από δέκα άτομα εισέβαλαν σε οικία, χτύπησαν τους ενοίκους και τους λήστεψαν
Οι δράστες φέρονται να επιτέθηκαν στους τρεις ενοίκους και στη συνέχεια να έκλεψαν τα κινητά τους τηλέφωνα, καθώς και χρηματικό ποσό από το δωμάτιο του 22χρονου θύματος.
Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 8:30 μ.μ., ομάδα άνω των δέκα προσώπων εισήλθε παράνομα σε κατοικία όπου διαμένουν τρεις νεαροί ηλικίας 22, 24 και 25 ετών.
Οι δράστες φέρονται να επιτέθηκαν στους τρεις ενοίκους και στη συνέχεια να έκλεψαν τα κινητά τους τηλέφωνα, καθώς και χρηματικό ποσό από το δωμάτιο του 22χρονου.
Ο 24χρονος και ο 25χρονος μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις και έτυχαν περίθαλψης. Αφού έλαβαν εξιτήριο, αποχώρησαν από το νοσηλευτήριο.
Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή και προχώρησαν σε εξετάσεις, ενώ παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια για σκοπούς διερεύνησης.
Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν σήμερα στην περιοχή, εντοπίστηκε σε χωράφι κοντά στην κατοικία το ένα από τα τρία κινητά τηλέφωνα που είχαν κλαπεί.
Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας, με τις εξετάσεις να συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης.
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