Φωτιά σε δύο εργοτάξια του Δήμου Πάφου: Έρευνες για εντοπισμό των δραστών

Ο κ. Ονησιφόρου ανέφερε ότι η φωτιά κατασβέστηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τους πυροσβέστες για την ανταπόκριση και την προσπάθειά τους.

Όπως σημείωσε, στο σημείο υπάρχει κάμερα ασφαλείας και εξέφρασε την ελπίδα ότι το υλικό θα συμβάλει στον εντοπισμό των προσώπων που ευθύνονται για την πρόκληση της φωτιάς.

Ο δημαρχεύων Πάφου καταδίκασε έντονα την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ότι η περιουσία του Δήμου αποτελεί περιουσία όλων των δημοτών και δεν μπορεί να καταστρέφεται αυθαίρετα.

Παράλληλα, τόνισε ότι, εφόσον από τις έρευνες αποδειχθεί η εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων, αυτά θα πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν ή τις γνωριμίες τους.

Ο κ. Ονησιφόρου εξέφρασε επίσης την απορία του για τα κίνητρα μιας τέτοιας ενέργειας, διερωτώμενος τι επιδιώκουν όσοι προβαίνουν σε καταστροφές δημόσιας περιουσίας.

Καταλήγοντας, κάλεσε όλους να επιδείξουν σεβασμό προς την πόλη και τη δημόσια περιουσία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η πραγματική μαγκιά είναι να σέβεσαι, όχι να καταστρέφεις».