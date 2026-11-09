Παραδέχθηκε εξωσυζυγική σχέση εν μέσω υποψιών για κινεζική κατασκοπεία ο CEO της Nvidia: «Ήμουν άπιστος» - Ποια είναι η Κινέζα επιχειρηματίας

Η υπόθεση ήρθε στο φως στα τέλη Οκτωβρίου, όταν οι New York Times αποκάλυψαν ότι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξέταζαν επί περίπου έναν χρόνο τις δραστηριότητες της Άλις Χουάνγκ και τις επαφές της με τον 63χρονο ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia.

Σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα, η επιχειρηματίας φέρεται να στρατολογήθηκε από το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας με στόχο να προσεγγίσει τον Χουάνγκ και να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες για την τεχνολογική στρατηγική της εταιρείας.

Οι ισχυρισμοί δεν έχουν αποδειχθεί, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο επικεφαλής της Nvidia γνώριζε για ενδεχόμενη εμπλοκή της γυναίκας σε δραστηριότητες κατασκοπείας.

Ποια είναι η Άλις Χουάνγκ

Η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, είναι Κινέζα επιχειρηματίας με δραστηριότητα στον χρηματοπιστωτικό και τεχνολογικό τομέα.

Σύμφωνα με τους New York Times, εργάστηκε σε κινεζικές τράπεζες και στη συνέχεια συνδέθηκε με τη Hexi Capital, επενδυτικό ταμείο με έδρα τη Σαγκάη, το οποίο δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στους ημιαγωγούς και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η ίδια συνδέθηκε επίσης με τη Megaspeed, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία παρέχει υπολογιστική ισχύ για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Επενδυτές υποστήριξαν, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ότι η επιχειρηματίας επικαλούνταν τις σχέσεις της με τον επικεφαλής της Nvidia για να προσελκύσει κεφάλαια.

Το μυστήριο με τους 136.000 επεξεργαστές

Η Megaspeed βρίσκεται παράλληλα στο μικροσκόπιο των αμερικανικών Αρχών για ενδεχόμενη παράκαμψη των περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών προς την Κίνα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εταιρεία έχει αγοράσει επεξεργαστές της Nvidia αξίας άνω των 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε δύο χρόνια.

Ερωτήματα έχουν προκύψει για περίπου 136.000 μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU), καθώς κατά τους σχετικούς ισχυρισμούς σε ελέγχους εντοπίστηκε μόνο μέρος του εξοπλισμού.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί παράνομης μεταφοράς επεξεργαστών στην Κίνα, υποστηρίζοντας ότι η Nvidia επαλήθευσε τον προορισμό τους. Η Megaspeed αρνείται επίσης οποιαδήποτε παραβίαση των περιορισμών.

«Ήμουν άπιστος στη σύζυγό μου»

Νέα τροπή στην υπόθεση έδωσε η παραδοχή του Χουάνγκ, την Κυριακή (8/11), ότι είχε απατήσει τη σύζυγό του.

Σε εσωτερικό μήνυμα προς τους εργαζομένους της Nvidia ανέλαβε την προσωπική ευθύνη για τη συμπεριφορά του.

«Ήμουν άπιστος στη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι' αυτό που έκανα», ανέφερε.

Ο 63χρονος επιχειρηματίας ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του και δεσμεύθηκε να συνεργαστεί πλήρως με την ανεξάρτητη έρευνα της εταιρείας.

Εξηγήσεις ζητά το Κογκρέσο

Τρεις επικεφαλής επιτροπών της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων ζήτησαν από τον Χουάνγκ να συμμετάσχει σε κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση στις 18 Νοεμβρίου.

Με επιστολή τους στις 4 Νοεμβρίου, εξέφρασαν ανησυχίες για το ενδεχόμενο πρόσβασης κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών σε ευαίσθητη αμερικανική τεχνολογία.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας, διευκρινίζοντας ότι δεν διαθέτει μέχρι στιγμής στοιχεία που να υποδεικνύουν διαρροή εταιρικών μυστικών.

Η εταιρεία εξακολουθεί να στηρίζει τον ιδρυτή της, ο οποίος παραμένει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Το Πεκίνο έχει απορρίψει τις καταγγελίες ως αβάσιμες, ενώ οι Αρχές της Σιγκαπούρης διευκρίνισαν ότι δεν ερευνούν τις προσωπικές σχέσεις της Άλις Χουάνγκ, αλλά συνεχίζουν ξεχωριστή έρευνα για τη Megaspeed.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του ρόλου της Nvidia στην παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης και των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ προς την Κίνα. Το κατά πόσον η προσωπική σχέση του Χουάνγκ αξιοποιήθηκε για σκοπούς κατασκοπείας παραμένει υπό διερεύνηση.