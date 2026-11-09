Ο ένοπλος νεαρός που σκότωσε έξι ανθρώπους προχθές, Σάββατο, στο κέντρο της Κρακοβίας απεβίωσε στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί η αστυνομία.
Απεβίωσε ο δράστης του μακελειού με τους έξι νεκρούς στην Κρακοβία - Στο νοσοκομείο οι 15 τραυματίες
Ο δράστης φέρεται να είχε ακραίες εθνικιστικές και ακροδεξιές αντιλήψεις - 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πλατεία ενώ βρέθηκαν και οι σοροί των γονιών και της αδελφής του στο σπίτι τους.
Πρόκειται για τον 24χρονο Μίχαλ Ο., ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον ανυποψίαστων πολιτών στην ιστορική κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Κατά τη διάρκεια του αιματηρού περιστατικού, ο ίδιος είχε τραυματιστεί από αστυνομικά πυρά.
Μέχρι στιγμής, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το περιστατικό, και άλλοι 15 τραυματίστηκαν και βρίσκονται στο νοσοκομείο.
Παράλληλα, οι τοπικές αρχές, εντόπισαν τρία πτώματα στο οικογενειακό σπίτι του δράστη, τα οποία ανήκουν στον 53χρονο πατέρα του, στην 52χρονη μητέρα του και στη νεαρή αδελφή του, ηλικίας περίπου 20-21 ετών. Και τα τρία θύματα έφεραν τραύματα που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, προκλήθηκαν από πυροβολισμούς.
Το χρονικό στην πλατεία
Σύμφωνα με το Associated Press και το Reuters, ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε ακραίες εθνικιστικές και ακροδεξιές αντιλήψεις, εισήλθε με αυτοκίνητο στην πολυσύχναστη πλατεία της παλιάς πόλης, φορώντας στρατιωτικού τύπου ενδυμασία και έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του. Στη συνέχεια άρχισε να πυροβολεί εναντίον πολιτών. Οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσο οι ιδεολογικές του πεποιθήσεις συνδέονται άμεσα με την απόφασή του να πραγματοποιήσει την επίθεση, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως το κίνητρο.
Η κατάσταση των 15
Μικρή βελτίωση παρουσίασε η κατάσταση των 15 ανθρώπων που νοσηλεύονται μετά την επίθεση με πυροβολισμούς στην Κρακοβία, το Σάββατο. Ωστόσο, ορισμένοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε κίνδυνο, σύμφωνα με εκπρόσωπο της πολωνικής Αστυνομίας, όπως μετέδωσαν χθες πολωνικά μέσα ενημέρωσης.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ
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