Τα «κίφυλλα» του παλιού Κτήματος: Η ξεχασμένη γεύση των Πάνω Περιβολιών της Πάφου

Ανάμεσα στις ξεχασμένες πλέον γεύσεις του παλιού Κτήματος ξεχωρίζουν τα «κίφυλλα», ένα παραδοσιακό έδεσμα που συνδέθηκε άρρηκτα με τα Πάνω Περιβόλια και με μια χαρακτηριστική μορφή της εποχής, τον κ. Γιώργη, γνωστό ως «Χιλιαστή».

Η μελετήτρια της κυπριακής παράδοσης Άννα Τσελεπου αναδεικνύει μέσα από τις καταγραφές και τις αφηγήσεις της αυτή την ξεχωριστή γαστρονομική μνήμη της Πάφου. Όπως σημειώνει, τα «κίφυλλα» αποτελούσαν ένα από τα γευστικά μυστικά των Πάνω Περιβολιών, υπενθυμίζοντας πως κάθε γωνιά της Πάφου κρύβει τη δική της ιστορία και τη δική της γεύση.

Στην παλιά Πάφο, πολλοί θυμούνται τον κ. Γιώργη να διασχίζει την πόλη με το ποδήλατό του, το οποίο είχε μετατρέψει ουσιαστικά σε ένα μικρό κινητό ζαχαροπλαστείο.

Ξεκινούσε από τα Πάνω Περιβόλια και έφθανε μέχρι το παζάρι της πόλης, διαλαλώντας τα περίφημα «κίφυλλά» του. Μια από τις στάσεις του ήταν το Κολλέγιο Πάφου, όπου οι μαθητές αποτελούσαν από τους πρώτους πελάτες του.

Τα «κίφυλλα» αποτελούσαν για πολλούς το καθημερινό τους κολατσιό και συνδέθηκαν με τις μαθητικές αναμνήσεις μιας ολόκληρης εποχής. Μαζί με τις ταχινόπιτες, τα «κίφυλλα» ανήκαν στην κατηγορία των λεγόμενων «γλυκών των φτωχών». Ήταν απλές, προσιτές και λαϊκές γεύσεις, φτιαγμένες με υλικά και τεχνικές που χαρακτήριζαν την παραδοσιακή κουζίνα και τη ζωή των ανθρώπων της εποχής.

Ο κ. Γιώργης αποτέλεσε, σύμφωνα με τις αφηγήσεις που διασώζονται, μια μοναδική φιγούρα του παλιού Κτήματος. Με το ποδήλατό του διέσχιζε τους δρόμους της Πάφου και μέσα από την πώληση των «κίφυλλων» προσπαθούσε να εξασφαλίσει τα προς το ζην για την οικογένειά του.

Ωστόσο, με την πάροδο των χρόνων, πολλές από αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις άρχισαν να εξαφανίζονται. Ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1990, η αλλαγή του τρόπου ζωής και η υιοθέτηση ξένων γαστρονομικών προτύπων συνέβαλαν στην υποχώρηση αρκετών τοπικών προϊόντων, γεύσεων και παραδοσιακών τεχνικών.

Κρουασάν, μπριός και άλλες νέες διατροφικές συνήθειες άρχισαν να παίρνουν τη θέση των παλιών παραδοσιακών εδεσμάτων. Για πολλούς, επρόκειτο για μια μορφή εκσυγχρονισμού που, ταυτόχρονα, οδήγησε στη σταδιακή απώλεια κομματιών της γαστρονομικής κληρονομιάς του τόπου.

Τα «κίφυλλα», όμως, παραμένουν ζωντανά στη μνήμη όσων τα δοκίμασαν. Στις αναμνήσεις των παλιών Παφιτών, η γεύση τους εξακολουθεί να συνδέεται με το ποδήλατο του κ. Γιώργη, τους δρόμους του Κτήματος, τα Πάνω Περιβόλια και τα μαθητικά χρόνια μιας άλλης εποχής.

Η ιστορία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία σήμερα, καθώς δεν υπάρχει, σύμφωνα με την Άννα Τσελεπου, ούτε μία γνωστή φωτογραφία του κ. Γιώργη για να διασώσει οπτικά τη μορφή αυτού του ανθρώπου που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην καθημερινότητα της παλιάς Πάφου.

Ίσως, τελικά, αυτό που απομένει να είναι οι μνήμες. Οι γεύσεις, οι μυρωδιές, οι άνθρωποι και οι μικρές καθημερινές ιστορίες που, όσο περνούν τα χρόνια, μετατρέπονται σε πολύτιμα κομμάτια της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάφου. Τα «κίφυλλα» του κ. Γιώργη δεν είναι πλέον απλώς ένα παλιό γλυκό. Είναι μια γεύση μιας άλλης Πάφου μιας πόλης που μπορεί να μην υπάρχει πια με την ίδια μορφή, αλλά εξακολουθεί να ζει μέσα από τις αναμνήσεις των ανθρώπων της.