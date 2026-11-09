Στη σύλληψη δύο προσώπων για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας προχώρησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια συντονισμένων επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ που πέρασε σε όλες τις επαρχίες.
Ασυνείδητοι οδηγοί βγήκαν στο σεργιάνι και τους τσάκωσαν - Τρία θετικά ναρκοτέστ, 8 θετικά αλκοτέστ και 189 καταγγελίες για υπερβολική ταχύτητα
Δύο πρόσωπα συνελήφθησαν για παράνομη παραμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ οι έλεγχοι της Αστυνομίας οδήγησαν σε εκατοντάδες τροχαίες καταγγελίες, οκτώ υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης και κατακράτηση έξι οχημάτων.
Παράλληλα, κατά τους ελέγχους διενεργήθηκαν έξι προκαταρκτικά ναρκοτέστ, από τα οποία τα τρία είχαν θετική ένδειξη, ενώ από τους 252 ελέγχους αλκοόλης προέκυψαν οκτώ καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.
Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έγιναν επίσης 302 τροχαίες καταγγελίες, με τις 189 να αφορούν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ έξι οχήματα κατακρατήθηκαν για σκοπούς περαιτέρω αστυνομικών εξετάσεων.
Σε ό,τι αφορά τους γενικότερους ελέγχους:
Ανακόπηκαν 579 οχήματα.
Ελέγχθηκαν 764 πρόσωπα.
Διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 29 υποστατικά.
Προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες που αφορούν υποστατικά.
Διερευνώνται τέσσερις υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της ενισχυμένης αστυνόμευσης για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.