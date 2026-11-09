Ασυνείδητοι οδηγοί βγήκαν στο σεργιάνι και τους τσάκωσαν - Τρία θετικά ναρκοτέστ, 8 θετικά αλκοτέστ και 189 καταγγελίες για υπερβολική ταχύτητα

Παράλληλα, κατά τους ελέγχους διενεργήθηκαν έξι προκαταρκτικά ναρκοτέστ, από τα οποία τα τρία είχαν θετική ένδειξη, ενώ από τους 252 ελέγχους αλκοόλης προέκυψαν οκτώ καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έγιναν επίσης 302 τροχαίες καταγγελίες, με τις 189 να αφορούν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ έξι οχήματα κατακρατήθηκαν για σκοπούς περαιτέρω αστυνομικών εξετάσεων.

Σε ό,τι αφορά τους γενικότερους ελέγχους:

Ανακόπηκαν 579 οχήματα.

Ελέγχθηκαν 764 πρόσωπα.

Διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 29 υποστατικά.

Προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες που αφορούν υποστατικά.

Διερευνώνται τέσσερις υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της ενισχυμένης αστυνόμευσης για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.