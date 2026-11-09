Πάφος: Έκθεση ζωγραφικής και σχεδίου από τους ενήλικες μαθητές του Εργαστηρίου Τέχνης της Miriam McConnon

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 19:00.

Η έκθεση παρουσιάζει τη δημιουργική δουλειά μιας πολυπολιτισμικής ομάδας ανθρώπων που ζουν στην Πάφο και προέρχονται από διαφορετικές χώρες, μεταξύ άλλων την Ιρλανδία, την Αυστραλία, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Σκωτία, την Αγγλία, το Βέλγιο, τη Ρωσία, την Αρμενία, την Αμερική και την Ολλανδία.

Μέσα από ζωγραφικά έργα και σχέδια, οι μαθητές εκφράζουν τη δική τους ματιά, τις εμπειρίες και τη δημιουργικότητά τους, παρουσιάζοντας μια ευρεία γκάμα θεμάτων και καλλιτεχνικών αναζητήσεων.

Η προσωπική έκφραση βρίσκεται στο επίκεντρο της δημιουργίας, ενώ η διαφορετικότητα των συμμετεχόντων προσδίδει στην έκθεση έναν ιδιαίτερο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η συλλογική διάσταση του εργαστηρίου.

Τα μέλη της ομάδας συνεργάζονται, στηρίζουν ο ένας τον άλλο και αλληλοεπηρεάζονται, δημιουργώντας ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο η καλλιτεχνική αναζήτηση και η προσωπική εξέλιξη συνυπάρχουν.

Πρόκειται για τη δέκατη έκθεση έργων των μαθητών του Εργαστηρίου Τέχνης της Miriam McConnon, γεγονός που σηματοδοτεί μια σημαντική διαδρομή δημιουργίας και καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή στην Παλιά Ηλεκτρική Πάφου από τις 20 έως και τις 22 Νοεμβρίου 2026. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 99554829.