Διόρθωση «αμαρτιών» στον Ακάμα: Προκήρυξε τον νέο διαγωνισμό έργων το Τμήμα Δασών, με νέες υποχρεώσεις εργολάβου και περιβαλλοντικό επιθεωρητή

Με αναθεωρημένους υποχρεωτικούς όρους προς τον ανάδοχο, για μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συνεχή επίβλεψη από περιβαλλοντικό επιθεωρητή, η νέα σύμβαση αφορά, σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσιεύτηκε την περασμένη Παρασκευή, έργο εκτιμώμενης αξίας πέντε εκατομμυρίων και εξακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ και διάρκειας 13 μηνών από την ημερομηνία έναρξής του. Μία μέρα πριν, στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, ο υπουργός Γεωργίας, Χρίστος Σενέκης, έδωσε το χρονοδιάγραμμα, αναφέροντας ότι οι εργασίες προγραμματίζεται να αρχίσουν στις αρχές του 2027 και στόχος είναι να ολοκληρωθούν τον Φεβρουάριο του 2028.

Υποχρεώσεις εργολάβου

Σύμφωνα με ειδικές πρόνοιες, οι οποίες έτυχαν τροποποιήσεων των Μάιο του 2025, ο εργολάβος είναι υπόχρεος κατά το κατασκευαστικό στάδιο του έργου να εφαρμόσει όλα τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε μια σειρά μελετών, γνωματεύσεων, εγκρίσεων και όρων από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, στην προκήρυξη του διαγωνσισμού επισυνάπτονται για μελέτη και υποχρεωτική εφαρμογή τα εξής:

Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα (Ιούνιος 2021)

Γνωμάτευση Τμήματος Περιβάλλοντος με Όρους (Σεπτέμβριος 2021)

Περιβαλλοντική Έγκριση (Δεκέμβριος 2021)

Περιβαλλοντική Έγκριση με Όρους (Μάρτιος 2022)

Συμπληρωματικοί Όροι της Έκθεσης Οικολογικής Αξιολόγησης (Μάρτιος 2024)

Έκθεση Συμμόρφωσης με τους Όρους της Συμπληρωματικής Έκθεσης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Αύγουστος 2025)

Απορρέοντα Συνάντησης 23 Ιουλίου 2026 για τα Αναθεωρημένα Σχέδια της Φάσης Α του Οδικού Δικτύου του ΕΔΠ Ακάμα

Επιστολή Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων με αριθμό φακέλου 02.04.001.007 και ημερομηνίας 10/08/2026 με τις θέσεις του Τμήματος σε σχέση με τα Αναθεωρημένα Κατασκευστικά Σχέδια που υποβλήθηκαν στην Περιβαλλοντική αρχή για έγκριση

Περιβαλλοντικός ελεγκτής

«Ο ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, δύναται να παρίσταται στο εργοτάξιο περιβαλλοντικός ελεγκτής, ο οποίος ορίζεται από την Περιβαλλοντική Αρχή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της συμμόρφωσης του έργου με τις πρόνοιες της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας», αναφέρεται εξάλλου στις πρόνοιες. Παράλληαλα οφείλει να συνεργάζεται πλήρως με τον περιβαλλοντικό ελεγκτή και να μην παρεμποδίζει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την είσοδο, παρουσία, διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων, ή εν γένει άσκηση των καθηκόντων του. Την περασμένη Πέμπη στη Βουλή, ο Υπουργός Γεωργίας αναγνώρισε ότι υπήρξαν αδυναμίες στους μηχανισμούς παρακολούθησης, αναφερόμενος στην απουσία ενός σαφούς πρωτοκόλλου καταγραφής, αξιολόγησης και γνωστοποίησης τυχόν αποκλίσεων, προσθέτοντας ότι το συγκεκριμένο κενό θα αντιμετωπιστεί, καθώς ο νέος διαγωνισμός περιλαμβάνει μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συνεχή επίβλεψη από περιβαλλοντικό ελεγκτή.

Διόρθωση παλιών «αμαρτιών»

Εξάλλου ο εργολάβος καλείται να εφαρμόσει τα απορρέοντα της συνάντησης εμπλεκομένων στις 23 Ιουλίου 2026. Μεταξύ άλλων, όλοι οι τοίχοι που κατασκευάστηκαν στην περιοχή των ψαμμιτικών σχηματισμών στην Τοξεύτρα θα κοπούν στα 20 cm και για συγκεκριμένους επικίνδυνους βράχους θα γίνει μηχανική αποκόλληση. Ολόκληρο το μήκος του λαστίχου υδροδότησης και καλωδίου θα αφαιρεθούν με περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο και θα μεταφερθούν εκτός του ΕΔΠ Ακάμα. Στη συνέχεια να αποκατασταθεί οποιαδήποτε δυνητική επίπτωση στο περιβάλλον και θα εξευρεθούν εναλλακτικές λύσεις υδροδότησης για τις ανάγκες πυρόσβεσης. Οποιαδήποτε εκσκαφή σε βραχώδες υπέδαφος, για την τοποθέτηση του οδοστρώματος, θα γίνεται στα 15-25 cm. Το ύψος του ρείθρου (αυλακιού) έχει μειωθεί στα 20 cm. Έχει ήδη ετοιμαστεί και εγκριθεί σχέδιο αποκατάστασης οικοτόπων από το Τμήμα Δασών που έχουν επηρεαστεί (σε ορισμένες περιοχές έχει επανέλθει η βλάστηση).

Απαγορεύσεις

Στον νέο διαγωνισμό, ειδικό παράρτημα περιλαμβάνει τους όρους της Περιβαλλοντικής Αρχής που πρέπει υποχρεωτικά να τηρεί ο εργολάβος. Μεταξύ αυτών είναι η απαγόρευση της απόρριψης οποιασδήποτε ποσότητας εκχωμάτων πάνω σε αδιατάρακτο έδαφος. Σε περίπτωση που εκτελούνται εργασίες εντός της αναπαραγωγικής περιόδου των πτηνών, και ιδίως εάν υπάρχουν φωλιές αρπακτικών στην περιοχή, οι εργασίες διεξάγονται μόνο κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του Τμήματος Δασών και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας και σύμφωνα με το αποτέλεσμα της συνεννόησης αυτής. Απαγορεύεται η εκτέλεση των εργασιών βελτίωσης του παράκτιου οδικού δικτύου εντός της αναπαραγωγικής περιόδου των θαλάσσιων χελωνών (από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο). Επίσης απαγορεύονται η απόθεση μπάζων, αποβλήτων ή κατασκευαστικών υλικών και η διέλευση/στάθμευση οχημάτων στην κοίτη των ποταμών Άσπρος και Αυγάς, όπου απαντώνται σημαντικοί πληθυσμοί χελιού. Η επένδυση πρανών θα είναι από φυτική γη. Τα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας θα είναι σύμφωνα με συγκεκριμένο πρότυπο και επενδυμένα με ξύλο.