Κυκλοφοριακό χάος στη Λεωφ. Στροβόλου: Άρχισαν τα έργα των Δημόσιων Έργων για τρίτη λωρίδα - Πότε θα παραδοθεί στο κοινό

Μιλώντας στον «Πολίτη», ο Επαρχιακός Μηχανικός Λευκωσίας του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Χρήστος Κουνιαήδης, εξήγησε ότι ο σχεδιασμός προβλέπει την προσθήκη μίας λωρίδας κυκλοφορίας στην κατεύθυνση από βορρά προς νότο, δηλαδή από το Προεδρικό και την Κυριάκου Μάτση προς τον Στρόβολο.









Σήμερα, στο συγκεκριμένο σημείο λειτουργούν δύο λωρίδες, εκ των οποίων η μία εξυπηρετεί την ευθεία πορεία και η δεύτερη τόσο την ευθεία όσο και τη δεξιόστροφη κίνηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι οδηγοί που επιθυμούν να στρίψουν δεξιά προς το βιβλιοπωλείο Αγρότη, να ακινητοποιούνται, εμποδίζοντας παράλληλα τη διέλευση όσων θέλουν να συνεχίσουν ευθεία. Με τη νέα διαρρύθμιση θα δημιουργηθούν τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, δύο για την ευθεία πορεία και μία αποκλειστικά για τη δεξιόστροφη κίνηση, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να βελτιωθεί η ροή των οχημάτων. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να αντιμετωπιστεί ένα από τα βασικότερα σημεία συμφόρησης, όπου η αναμονή για δεξιά στροφή επηρεάζει σήμερα και τα οχήματα που κινούνται ευθεία.

Μποτιλιάρισμα λόγω και των σχολείων

Η λεωφόρος Στροβόλου αποτελεί μία από τις βασικές οδικές αρτηρίες που συνδέουν το κέντρο της Λευκωσίας, μέσω της λεωφόρου Κυριάκου Μάτση και της περιοχής του Προεδρικού, με τον Στρόβολο και τις νοτιότερες περιοχές της πρωτεύουσας. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα έντονο τις πρωινές ώρες, όταν εκατοντάδες οδηγοί κατευθύνονται προς τους χώρους εργασίας τους, ενώ την ίδια περίοδο πραγματοποιείται και η μεταφορά μαθητών στα σχολεία της περιοχής. Η παρουσία της Αγγλικής Σχολής και του γυμνασίου Ακροπόλεως επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση, καθώς η αυξημένη διακίνηση γονέων, μαθητών και σχολικών οχημάτων συμπίπτει με τις ώρες μεγαλύτερης κυκλοφοριακής πίεσης. Ανάλογη είναι η εικόνα και το μεσημέρι, κατά την αποχώρηση των μαθητών, αλλά και το απόγευμα, όταν η κυκλοφορία αυξάνεται εκ νέου και οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις.

Ολοκλήρωση στις αρχές Ιουλίου

Σύμφωνα με τον κ. Κουνιαήδη, οι εργασίες έχουν ήδη αρχίσει και προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν στις αρχές Ιουλίου. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στην πλευρά της Αγγλικής Σχολής και του Λυκείου Ακροπόλεως, ώστε να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος χώρος για τη νέα λωρίδα.

Όπως ανέφερε, καταβλήθηκε προσπάθεια να περιοριστεί στο ελάχιστο η κοπή δέντρων. Η επέκταση δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί προς την απέναντι πλευρά, καθώς στα όρια του Προεδρικού Μεγάρου έχουν ήδη εκτελεστεί εργασίες τοπιοτέχνησης. Ο Επαρχιακός Μηχανικός διευκρίνισε ότι η κυκλοφορία από νότο προς βορρά θα εξακολουθήσει να εξυπηρετείται από δύο λωρίδες. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι στόχος του έργου δεν είναι η διοχέτευση περισσότερων αυτοκινήτων προς τη λεωφόρο Αθαλάσσας, αλλά η εξασφάλιση συνεχούς και απρόσκοπτης ροής στη λεωφόρο Στροβόλου.

Η παρέμβαση φιλοδοξεί να περιορίσει ένα από τα καθημερινά σημεία συμφόρησης της πρωτεύουσας, χωρίς ωστόσο να αποτελεί συνολική λύση στο ευρύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής και τοο κατά πόσο η νέα διαρρύθμιση θα επιφέρει ουσιαστική βελτίωση θα διαφανεί στην πράξη, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.