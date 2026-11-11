Σοκ στη Βρετανία: Καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος του κωμικού και συγγραφέα παιδικών βιβλίων Ντέιβιντ Γουάλιαμς

Μετά τις καταγγελίες, ο λογοτεχνικός εκπρόσωπος του Γουάλιαμς ανακοίνωσε ότι διακόπτει την επαγγελματική συνεργασία μαζί του. Το BBC γνωστοποίησε επίσης ότι θα αποσύρει από τις πλατφόρμες του ορισμένα προγράμματα που συνδέονται με τον συγγραφέα, μεταξύ αυτών τη σειρά «Little Britain», με την οποία έγινε γνωστός.

Ο 55χρονος Γουάλιαμς αρνείται κάθε παράνομη συμπεριφορά. Προσπάθησε μέσω της δικαστικής οδού να εμποδίσει τη δημοσιοποίηση του ονόματός του στο πλαίσιο της έρευνας, όμως το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο βρετανικός εκδοτικός οίκος HarperCollins είχε ανακοινώσει ότι δεν θα εκδίδει πλέον βιβλία του. Ο συγγραφέας είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση εντός της εκδοτικής εταιρείας.

Ο Γουάλιαμς συγκαταλέγεται στους συγγραφείς παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στα βιβλία του περιλαμβάνονται τα «The Boy in the Dress» και «Mr Stink».

Για την έρευνά τους, ο Guardian και το ITV News συγκέντρωσαν μαρτυρίες από 30 διαφορετικές πηγές σχετικά με τη συμπεριφορά του, με περιστατικά που χρονολογούνται από το 2003. Πολλές γυναίκες τον κατηγορούν ότι εκμεταλλεύτηκε τη φήμη του για να συνάψει σεξουαλικές σχέσεις μαζί τους όταν ήταν νεαρές ή ακόμη και ανήλικες.

Σε δηλώσεις του που επικαλείται ο Guardian, ο Γουάλιαμς αναγνώρισε ότι επέδειξε «απερίσκεπτη συμπεριφορά απέναντι σε ορισμένα άτομα με τα οποία είχε περιστασιακές σεξουαλικές σχέσεις». Παράλληλα, δήλωσε: «Δεν είμαι σεξουαλικό αρπακτικό. Δεν έχω παραβεί κανέναν νόμο».

Οι περισσότερες γυναίκες που έδωσαν συνέντευξη ανέφεραν ότι ήταν ενήλικες όταν είχαν σχέση με τον συγγραφέα. Δύο, ωστόσο, υποστήριξαν ότι εκείνος επικοινώνησε μαζί τους όταν ήταν 15 ετών.

Μία από τις γυναίκες, η οποία αναγνωρίστηκε ως Άλεξ, είπε ότι έλαβε τηλεφώνημα από τον Γουάλιαμς, τον οποίο είχε γνωρίσει σε εκδήλωση υπογραφής βιβλίων. Όπως ανέφερε, έπειτα από δύο χρόνια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων, είχε σεξουαλικές επαφές μαζί του όταν ήταν 17 ετών.

Η δικηγόρος του Γουάλιαμς δεν απάντησε σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) για σχόλιο. Ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου ανέφερε ότι ο συγγραφέας είχε κάνει δύο απόπειρες αυτοκτονίας και είχε εισαχθεί σε ψυχιατρική κλινική.

Ο Γουάλιαμς έχει πουλήσει περισσότερα από 60 εκατομμύρια βιβλία, ενώ πολλά έργα του έχουν μεταφερθεί στην τηλεόραση. Το 2017 τιμήθηκε για το φιλανθρωπικό του έργο.

Η φήμη του είχε πληγεί και το 2022, μετά από έρευνα του Guardian που αποκάλυψε ότι είχαν καταγραφεί σεξουαλικού χαρακτήρα σχόλιά του για διαγωνιζόμενους, όταν ήταν κριτής στην τηλεοπτική εκπομπή «Britain's Got Talent».

Πηγή: ΚΥΠΕ