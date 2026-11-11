Λοΐζος Λουκαΐδης για το πρόγραμμα Imagine: «Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αύριο» - Αναμένεται η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (ηχητικό)

«Εμείς, ως Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας, προσφέρουμε την υποδομή, προσφέρουμε τους εκπαιδευτικούς. Είμαστε έτοιμοι αύριο να ξεκινήσει το πρόγραμμα», δήλωσε, σημειώνοντας ότι πλέον η ευθύνη βρίσκεται και στις δύο κοινότητες, οι οποίες καλούνται να σεβαστούν την απόφαση των ηγετών για επανέναρξη του Imagine υπό την αιγίδα της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση.

Η αναστολή και οι καθυστερήσεις

Ο κ. Λουκαΐδης εξήγησε ότι το Imagine δημιουργήθηκε το 2015 από τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας, έναν μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό που λειτουργεί από το 2003. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στην Τεχνική Επιτροπή για την Εκπαίδευση και έτυχε της στήριξης των τότε ηγετών των δύο κοινοτήτων, Νίκου Αναστασιάδη και Μουσταφά Ακιντζί.

Η δικοινοτική λειτουργία του ξεκίνησε το 2017 και συνεχίστηκε μέχρι την πανδημία, οπότε μέρος των δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Τον Οκτώβριο του 2022 ανεστάλη η συμμετοχή της τουρκοκυπριακής κοινότητας, με απόφαση του τότε Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ.

Όπως ανέφερε, ο Όμιλος αναδιοργάνωσε τις δραστηριότητες, συνεχίζοντας τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκτός σχολικού χρόνου, με τη συγκατάθεση των γονιών.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, έκανε λόγο για μεμονωμένες αντιδράσεις από πολιτικούς και άλλους, οι οποίες συνοδεύτηκαν από καθυστερήσεις στην έκδοση της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η εγκύκλιος που αναμενόταν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο του 2025 εκδόθηκε τελικά τον Φεβρουάριο του 2026.

Πάνω από 9.500 μαθητές συμμετείχαν

Σύμφωνα με τον κ. Λουκαΐδη, από το 2017 μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει στο Imagine περισσότεροι από 9.500 μαθητές και μαθήτριες και 4.500 εκπαιδευτικοί. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 18 ετών, από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Κύπρο, με επισκέψεις ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως η Πέγεια, το Ριζοκάρπασο και ο Πύργος Τηλλυρίας. Μάλιστα, όπως σημείωσε, προτεραιότητα δίνεται σε σχολεία που βρίσκονται μακριά από την Πράσινη Γραμμή.

«Δεν προωθούμε συγκεκριμένη λύση στο Κυπριακό»

Απαντώντας στην κριτική για το περιεχόμενο του προγράμματος, ο κ. Λουκαΐδης ξεκαθάρισε ότι το Imagine δεν αποτελεί πρόγραμμα ιστορικής εκπαίδευσης, ούτε προωθεί συγκεκριμένη λύση στο Κυπριακό.

Όπως εξήγησε, επικεντρώνεται στην εκπαίδευση για την ειρήνη, τον αντιρατσισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν συνομηλίκους τους από την άλλη κοινότητα.

«Δεν θέλουμε να αλλάξουμε την άποψη κανενός, ούτε για το Κυπριακό ούτε για τον άλλον», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μία ή δύο συναντήσεις δεν μπορούν από μόνες τους να αλλάξουν τις αντιλήψεις των μαθητών.

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η συμμετοχή είναι εθελοντική και απαιτείται πάντοτε η συγκατάθεση των γονιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το 94% των γονιών έδωσε τη συγκατάθεσή του κατά την περίοδο θεσμικής λειτουργίας του προγράμματος.

Χρηματοδότηση από τη Γερμανία

Ο κ. Λουκαΐδης ανέφερε ότι το Imagine χρηματοδοτείται από την έναρξή του από το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, εξηγώντας ότι η χώρα διαθέτει ταμείο για τη χρηματοδότηση δράσεων επίλυσης συγκρούσεων σε διαιρεμένες κοινωνίες.

Πρόσθεσε ότι από φέτος στις δραστηριότητες εντάσσονται και γονείς, ενώ ο Όμιλος παραμένει ανοικτός στη συμμετοχή εθελοντών.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι η ουσιαστική επανέναρξη του προγράμματος θα διαπιστωθεί όταν οι μαθητές επιστρέψουν στο Σπίτι της Συνεργασίας. «Εμείς περιμένουμε να δούμε τα παιδιά στο Σπίτι της Συνεργασίας. Τότε θα θεωρήσουμε ότι ξαναξεκίνησε το πρόγραμμα στην ολότητά του», ανέφερε.

Ακούστε την παρέμβαση του Λοίζου Λουκαΐδη στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 11-11-2026 ΛΟΙΖΟΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ