Κράτος πρόνοιας... στα τυφλά: ΕΕΕ με €680.000 στην τράπεζα και επιδόματα για μια δεκαετία χωρίς τελική έγκριση

Η έκθεση δεν περιορίζεται σε διαπιστώσεις για διαδικαστικές παραλείψεις. Καταγράφει συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες καταβλήθηκαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι, αλλά και υποθέσεις στις οποίες αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων ότι οι δικαιούχοι είχαν υποβάλει αναληθή στοιχεία. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η ύπαρξη μεγάλης περιουσίας δεν συνεπάγεται αυτομάτως παράνομη λήψη ΕΕΕ, καθώς η νομοθεσία προβλέπει εξαιρέσεις, ιδιαίτερα για άτομα με αναπηρίες.

Το προσωρινό έγινε... μόνιμο

Από τις 252 αιτήσεις που βρίσκονταν σε καθεστώς προέγκρισης τον Οκτώβριο του 2022, στις 242 το επίδομα καταβαλλόταν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα χωρίς οριστική απόφαση. Σε 150 περιπτώσεις η προέγκριση είχε ξεπεράσει τα δύο χρόνια, παρότι η συνήθης προθεσμία για την προσκόμιση δικαιολογητικών είναι τρεις μήνες.

Η Ελεγκτική εξέτασε αναλυτικά 11 περιπτώσεις, στις οποίες οι καταβολές διήρκεσαν από 57 έως 129 μήνες, με ποσά από €21.887 μέχρι €131.973 ανά αίτηση. Σε καμία δεν είχαν τηρηθεί οι προθεσμίες υποβολής στοιχείων, ούτε αποστέλλονταν οι απαραίτητες υπενθυμίσεις.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση άνδρα που εισέπραξε €102.528 από το 2017 μέχρι το 2024. Ο επανέλεγχος αποκάλυψε αναληθή στοιχεία για τα εισοδήματα και την οικογενειακή του κατάσταση, με αποτέλεσμα να τερματιστεί η αίτηση και να κινηθεί διαδικασία ανάκτησης ολόκληρου του ποσού. Σε άλλη περίπτωση, γυναίκα έλαβε €80.607 σε 83 μήνες, ενώ ήταν εγγεγραμμένη στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης μόνο για 33 μήνες. Η αίτησή της τερματίστηκε, μεταξύ άλλων, επειδή κρίθηκε εκουσίως άνεργη.

Παρά τις διορθωτικές κινήσεις, τον Ιανουάριο του 2026 εξακολουθούσαν να εκκρεμούν 149 προεγκρίσεις, εκ των οποίων οι 28 περιλαμβάνονταν ήδη στον κατάλογο του 2022.

Καταθέσεις έως €680.000 και ακίνητα €811.400

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για την οικονομική κατάσταση δικαιούχων. Συνολικά 737 αιτήσεις είχαν εγκριθεί με εφαρμογή εξαιρέσεων από το βασικό όριο καταθέσεων, το οποίο ανέρχεται στις €5.000 για τον αιτητή, με προσαυξήσεις ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Από αυτές, 19 αφορούσαν καταθέσεις άνω των €100.000.

Στις 11 υποθέσεις που ελέγχθηκαν, οι καταθέσεις κυμαίνονταν από περίπου €160.000 μέχρι €680.000, ενώ τα επιδόματα που είχαν καταβληθεί έφθαναν μέχρι τις €120.000 ανά δικαιούχο. Οι περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως άτομα με αναπηρίες, για τα οποία προβλέπονται νόμιμες εξαιρέσεις. Ωστόσο, σε τέσσερις υποθέσεις δεν εντοπίστηκαν αρχικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν την προέλευση και τον σκοπό των καταθέσεων. Για δύο από αυτές προσκομίστηκαν αργότερα στοιχεία.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται για την ακίνητη περιουσία. Σε εννέα περιπτώσεις δικαιούχων, η αξία της περιουσίας κυμαινόταν από €132.450 μέχρι €811.400, ενώ τα επιδόματα που καταβλήθηκαν έφθασαν μέχρι τις €159.660. Η Ελεγκτική επισημαίνει ελλιπείς διαδικασίες για την εξακρίβωση της δυνατότητας αξιοποίησης των ακινήτων, διευκρινίζοντας ότι ορισμένες περιπτώσεις αφορούσαν πτωχεύσαντες που δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την περιουσία τους.

Επιδόματα χωρίς ελέγχους και χρήματα που αναζητούνται

Οι αδυναμίες επεκτείνονται και σε άλλα κριτήρια επιλεξιμότητας. Σε μία περίπτωση καταβαλλόταν ΕΕΕ από το 2015 σε πρόσωπο ως άτομο με αναπηρία, ενώ η αξιολόγησή του από το αρμόδιο Τμήμα εξακολουθούσε να εκκρεμεί τον Ιανουάριο του 2026. Σε άλλη, δικαιούχος που εισέπραξε €24.433 παρουσίαζε ενδείξεις πιθανής μη συνεχούς διαμονής στην Κύπρο, χωρίς να εντοπιστεί επαρκής διερεύνηση.

Ακόμη, καταβλήθηκαν λανθασμένα €6.160 σε τραπεζικό ίδρυμα για επιδότηση τόκων στεγαστικού δανείου μετά τη λήξη του. Επιπλέον €35.125 εμφανίζονταν προς ανάκτηση από τράπεζες, χωρίς να εντοπιστούν οι απαιτούμενες ενέργειες.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι και η αδυναμία εντοπισμού, μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης, ακόμη και τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους καταβαλλόταν το ΕΕΕ. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν ελλιπείς φάκελοι, έγγραφα καταχωρισμένα σε αιτήσεις άλλων προσώπων και αδυναμίες στη διερεύνηση καταγγελιών. Μάλιστα, από την τετραμελή ομάδα που συγκροτήθηκε για ελέγχους, τα τρία μέλη είχαν παραιτηθεί χωρίς να αντικατασταθούν.

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