Άντι-NAVTEX από την Κυπριακή Δημοκρατία ως απάντηση στην Άγκυρα: Την Πέμπτη στην επίμαχη περιοχή το «Abeille Marengo»

Αναφέρεται επίσης πως οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα διενεργηθούν από το Abeille Marengo εντός της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν εξουσιοδοτηθεί με βάση την άδεια 05/2026 της Κυπριακής Δημοκρατίας και δημοσιευθεί με τη ναυτική αγγελία (navigational warning) 345/26 του ΚΣΕΔ Λάρνακας και διευκρινίζεται πως ο μόνος εγκεκριμένος σταθμός στην περιοχή ευθύνης της Navtex της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το ΚΣΕΔ Λάρνακας.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία το βράδυ της Τρίτης εξέδωσε νέα NAVTEX, όπου ανέφερε ότι οι τουρκικές Αρχές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τις έρευνες, οι οποίες διεξάγονται και εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Όπως έγραφε «Οι θαλάσσιες επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες θα διεξαχθούν κατά μήκος των γραμμών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των τουρκικών αρχών, εντός της περιοχής αρμοδιότητας του τουρκικού συστήματος NAVTEX και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη με επιστολή από τις 18 Μαρτίου το 2020».

Άμεση απάντηση από την Ελλάδα

Λίγο μετά τα ξημερώματα ο σταθμός NAVTEX Ηρακλείου εξέδωσε προειδοποίηση (NAVWARN 1441/26) με την οποία κηρύσσει «άκυρο και ανυπόστατο» προγενέστερο μήνυμα που εξέπεμψε «μη εξουσιοδοτημένος σταθμός». Στο μήνυμα ανακοινώνονταν ερευνητικές δραστηριότητες για την εγκατάσταση του υποβρύχιου καλωδίου Great Sea Interconnector (GSI), έργου κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ, από το γαλλικής σημαίας σκάφος VB Abeille Marengo. Με τη νέα NAVTEX ακυρώθηκε ουσιαστικά η τουρκική NAVTEX.

Όπως γράφει δημοσίευμα του enikos.gr, το «Abeille Marengo» πλέει προς τη θαλάσσια ζώνη νοτίως της Κάσου για τη συνέχιση των ερευνών της ηλεκτρικής διασύνδεσης και αύριο αναμένεται να εισέλθει στην επίμαχη περιοχή για τη συνέχιση των ερευνών.

Τι έρευνες θα πραγματοποιήσει το γαλλικό σκάφος

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του enikos.gr, σε αυτές τις εξειδικευμένες δοκιμές που θα πραγματοποιήσει το γαλλικό ερευνητικό σκάφος, περιλαμβάνονται ο εξονυχιστικός έλεγχος και η βαθμονόμηση των συστημάτων βυθομέτρησης υψηλής ευκρίνειας, η δοκιμή των πολλαπλών ηχοβολιστικών συστημάτων και των οργάνων ακριβείας που θα αποτυπώσουν με απόλυτη λεπτομέρεια τη μορφολογία του βυθού, καθώς και η διασφάλιση της άψογης λειτουργίας των πομπών και των δεκτών καταγραφής δεδομένων.

Παράλληλα, το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό πραγματοποιεί δοκιμαστικές ποντίσεις των αισθητήρων βυθού, ελέγχοντας την αντοχή και την απόκρισή τους υπό πραγματικές συνθήκες πίεσης και ρευμάτων. Πρόκειται για μια τυπική αλλά απολύτως κρίσιμη φάση προετοιμασίας προτού το σκάφος πιάσει το νήμα των εργασιών από εκεί ακριβώς που το είχε αφήσει το καλοκαίρι του 2024 το «Ievoli Relume», συνεχίζοντας τη χαρτογράφηση για τη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση.

Η διαδικασία αυτή απαιτεί τη μέγιστη δυνατή προσοχή, καθώς η ποιότητα των υποθαλάσσιων δεδομένων που θα συλλεχθούν θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την ασφαλή τοποθέτηση του ηλεκτρικού καλωδίου στο μέλλον. Οι Γάλλοι τεχνικοί και το πλήρωμα του «Abeille Marengo» γνωρίζουν ότι η αποστολή τους υπερβαίνει τα στενά όρια μιας απλής τεχνικής χαρτογράφησης, καθώς διεξάγεται σε μια περιοχή με ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα, γεγονός που επιβάλλει την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων συστημάτων.