Φωτιά σε παραδοσιακή οικία στην Πάνω Ακουρδάλια

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας η Πυροσβεστική έλαβε κλήση στις 12:50 χτες και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 13:36. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από το φουγάρο του τζακιού της οικίας και επεκτάθηκε στην οροφή, η οποία υπέστη ζημιές.