Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε παραδοσιακή οικία στην κοινότητα Πάνω Ακουρδάλια, στην επαρχία Πάφου.
Φωτιά σε παραδοσιακή οικία στην Πάνω Ακουρδάλια
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας η Πυροσβεστική έλαβε κλήση στις 12:50 χτες και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς με δύο πυροσβεστικά οχήματα.
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 13:36. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από το φουγάρο του τζακιού της οικίας και επεκτάθηκε στην οροφή, η οποία υπέστη ζημιές.
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