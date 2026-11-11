Μονή Αββακούμ: Οικοδόμος κατέθεσε ότι ο Νεκτάριος τού ζητούσε να μην εκδίδει αποδείξεις - Στο μικροσκόπιο και οι αγορές για τους προσκυνητές

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι από το 2022 έως το 2024 εκτέλεσε στη Μονή εργασίες συνολικής αξίας περίπου €38.700. Όπως είπε, συζητούσε με τον πατέρα Νεκτάριο τόσο το αντικείμενο των εργασιών όσο και τις πληρωμές. Στις εργασίες περιλαμβάνονταν διαμορφώσεις χώρων, τοποθέτηση κεραμικών, εργασίες σε χώρο που περιέγραψε ως σαλόνι και κατασκευή πέργκολας.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η συνεργασία άρχισε μετά από σύσταση τρίτου προσώπου. Αφού επισκέφθηκε τη Μονή, συζήτησε τις ανάγκες και υπέβαλε προφορική προσφορά, η οποία έγινε δεκτή. Ο Νεκτάριος, είπε, ζητούσε να ενημερώνεται για το κόστος πριν από ορισμένες εργασίες. Στο τέλος της συνεργασίας αφαιρέθηκαν €3.000 από τη συνολική αξία, καθώς, όπως του εξηγήθηκε, ο Νεκτάριος είχε αναθέσει κάποιες εργασίες και σε άλλα πρόσωπα.

Ο μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι του ζητήθηκε να κατασκευάσει κατοικία κοντά στη Μονή και άλλο χώρο για τη διαμονή μοναχών, αλλά δεν αποδέχθηκε, επειδή δεν είχε τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Επιταγές, εμβάσματα και αποδείξεις

Ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Βασίλης Μπίσας, παρουσίασε στο δικαστήριο τραπεζικές επιταγές και αποδεικτικά εμβασμάτων, τα οποία αναγνώρισε ο μάρτυρας. Οι τέσσερις επιταγές αφορούσαν ποσά €11.700, €4.000, €2.500 και €2.500. Παρουσιάστηκαν επίσης πέντε αποδείξεις εμβασμάτων για €5.000, €5.000, €3.000, €2.600 και €3.000.

Ο μάρτυρας είπε ότι δεν εξέδιδε τιμολόγια για τις συγκεκριμένες εργασίες και υποστήριξε ότι ο πατέρας Νεκτάριος τού είχε ζητήσει να μην εκδίδει αποδείξεις, ώστε να μην καταβάλλεται ΦΠΑ. Κατά την ίδια μαρτυρία, ο Νεκτάριος φέρεται να τού είπε ότι είχε σπουδάσει λογιστική και ότι τελικά ούτε ο ίδιος θα πλήρωνε ΦΠΑ. Όταν ο κ. Μπίσας τον ρώτησε αν είχε χρησιμοποιήσει μπλοκ αποδείξεων από βιβλιοπωλείο χωρίς τα στοιχεία της εταιρείας του, απάντησε ότι δεν θυμάται. Πρόσθεσε ότι οι οφειλές της Μονής προς τον ίδιο είχαν εξοφληθεί πλήρως.

Κατά την περίοδο που αποκαλύφθηκε η υπόθεση της Μονής Αββακούμ, ο μάρτυρας είχε τεθεί υπό διερεύνηση ως ύποπτος για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων για δόλια αποφυγή καταβολής ΦΠΑ και μη έκδοση νόμιμων αποδείξεων.

Η υπεράσπιση αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς

Η συνήγορος υπεράσπισης του πρώτου κατηγορουμένου, Μαρία Κέστωρος, αμφισβήτησε κατά την αντεξέταση τον ισχυρισμό ότι ο π. Νεκτάριος είχε πει πως ήταν σπουδασμένος λογιστής και ότι ούτε ο ίδιος θα πλήρωνε ΦΠΑ. Υπέβαλε στον μάρτυρα ότι ο Νεκτάριος ουδέποτε τού είχε αναφέρει ότι ήταν λογιστής και αμφισβήτησε επίσης ότι τον προέτρεψε να μην εκδίδει αποδείξεις. Ο μάρτυρας επέμεινε στη θέση του. Όταν η κ. Κέστωρος τού υπέβαλε ότι η μη έκδοση αποδείξεων ήταν αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία, απάντησε: «Ό,τι μου έλεγε, του έλεγα ναι».

Ερωτήματα για φορολογικές παραλείψεις και προσωπικό συμφέρον

Ο συνήγορος υπεράσπισης του δεύτερου κατηγορουμένου, Ευστάθιος Ευσταθίου, επικεντρώθηκε στο φορολογικό καθεστώς του μάρτυρα την περίοδο των εργασιών. Ερωτηθείς αν ήταν εγγεγραμμένος στο μητρώο ΦΠΑ, ο μάρτυρας απάντησε καταφατικά και είπε ότι είχε εγγραφεί στα τέλη του 2019. Ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι η ημερομηνία εγγραφής ήταν η 19η Μαρτίου 2021. Ο μάρτυρας διευκρίνισε ότι τότε εγγράφηκε η εταιρεία του, ενώ προηγουμένως εργαζόταν ως αυτοτελώς εργαζόμενος και διέθετε αριθμό ΦΠΑ.

Ο συνήγορος υπέβαλε ότι ο πατέρας Νεκτάριος δεν τού ζήτησε ποτέ να μην εκδίδει αποδείξεις και ότι ο ίδιος επιχειρεί να του αποδώσει τις δικές του φορολογικές παραλείψεις. Ο μάρτυρας απάντησε αρνητικά. Ο κ. Ευσταθίου αναφέρθηκε επίσης στη διερεύνηση επτά αδικημάτων σε βάρος του από την Αστυνομία και έθεσε το ερώτημα αν είχε προσωπικό συμφέρον να συνεργαστεί με τις Αρχές και να αποδώσει ευθύνες στον Νεκτάριο.

Ο μάρτυρας αρνήθηκε ότι συζήτησε με την Αστυνομία ή την κατηγορούσα Αρχή για τη δική του υπόθεση, καθώς και ότι έλαβε υπόσχεση ή διαβεβαίωση ευνοϊκής μεταχείρισης. Είπε ότι στις συναντήσεις του με τον πατέρα Νεκτάριο υπήρχαν και άλλα πρόσωπα, αλλά δεν γνώριζε ποιοι ήταν. Ο κ. Ευσταθίου υπέβαλε ότι δεν υπάρχει στοιχείο που να συνδέει τον δεύτερο κατηγορούμενο, πατέρα Πορφύριο, με τις συγκεκριμένες συναλλαγές και ότι ο Πορφύριος δεν ήταν παρών στις συζητήσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο Νεκτάριος τού ζητούσε να μην εκδίδει αποδείξεις.

Μαρτυρία για αγορές πλαστικών και είδη συσκευασίας

Στη διαδικασία κατέθεσε επίσης διευθύντρια εταιρείας πλαστικών, η οποία εξετάστηκε από τον εκπρόσωπο της κατηγορούσας Αρχής για παραγγελίες, τιμολόγια, είδη συσκευασίας και τραπεζικές συναλλαγές της Μονής. Αναφέρθηκε σε αγορές πλαστικών δοχείων, μπολ σαλάτας, ποτηριών, χαρτικών και άλλων ειδών συσκευασίας, καθώς και στον τρόπο καταχώρισης παραγγελιών και στοιχείων επικοινωνίας στα σχετικά παραστατικά. Όπως είπε, στην εξυπηρέτηση της Μονής συμμετείχαν η ίδια και συνάδελφός της, η οποία εξέδιδε και τα τιμολόγια.

Κατά την αντεξέτασή της από τη Μαρία Κέστωρος, τέθηκαν ερωτήματα για το ποιος έκανε τις παραγγελίες και ποιος παραλάμβανε τα προϊόντα. Η υπεράσπιση παρουσίασε τιμολόγια και ζήτησε διευκρινίσεις για τα είδη, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για συνηθισμένα προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως ποτηράκια για καφέ ή νερό και πλαστικά δοχεία διαφόρων μεγεθών.

Οι συνήγοροι Μαρία Κέστωρος και Ευστάθιος Ευσταθίου ρώτησαν κατά πόσο οι ποσότητες που προμηθευόταν η Μονή δικαιολογούνταν από τις ανάγκες φιλοξενίας προσκυνητών και επισκεπτών. Η μάρτυρας είπε ότι γνώριζε από πελάτες και συναδέλφους πως η Μονή δεχόταν μεγάλο αριθμό προσκυνητών και ότι προσφέρονταν γλυκά. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν είχε προσωπική γνώση για την έκταση της φιλοξενίας, για το αν προσφέρονταν γεύματα ή για τις ποσότητες που χρησιμοποιούνταν καθημερινά. Δεν γνώριζε τι συνέβαινε με τα προϊόντα μετά την παράδοσή τους στη Μονή και είπε ότι δεν είχε προσωπική γνώση πως κάποιο από αυτά χρησιμοποιήθηκε για προσωπικούς σκοπούς του πατέρα Πορφυρίου.

Η υπεράσπιση υπέβαλε ότι οι παραγγελίες κάλυπταν πραγματικές λειτουργικές ανάγκες της Μονής, ιδίως την εκτεταμένη φιλοξενία πιστών και προσκυνητών.

Η ακροαματική διαδικασία ορίστηκε να συνεχιστεί στις 19 Νοεμβρίου 2026, στις 09:30. Όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από το Δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ