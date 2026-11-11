Στο ΤΑΕ Λάρνακας παρουσιάστηκε ένας από τους πέντε νεαρούς των οποίων οι φωτογραφίες δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από την Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ξυλοδαρμού και τραυματισμού 15χρονου, τον περασμένο Οκτώβριο στη Λάρνακα.
Ξυλοδαρμός 15χρονου στη Λάρνακα: Παρουσιάστηκε στην Αστυνομία ένας από τους πέντε αναζητούμενους
Ένας από τους πέντε νεαρούς που αναζητούνταν για την υπόθεση ξυλοδαρμού 15χρονου στη Λάρνακα παρουσιάστηκε στο ΤΑΕ, όπου εξακριβώθηκαν τα στοιχεία του.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός παρουσιάστηκε σήμερα στο ΤΑΕ Λάρνακας και εξακριβώθηκαν τα στοιχεία του. Ως εκ τούτου, δεν είναι πλέον αναγκαία η συνέχιση της δημοσίευσης της φωτογραφίας του, η οποία είχε αριθμηθεί ως φωτογραφία αναζητούμενου αριθμός ένα.
Εντοπίστηκε στη Λάρνακα ένα από τα πρόσωπα που αναζητούνται για υπόθεση τραυματισμού και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης ➡️https://t.co/3qBBm1IuXo Η συνέχιση της δημοσίευσης της φωτογραφίας του, αριθμημένη ως η Φωτογραφία Αναζητούμενου Αρ. 1, είναι αχρείαστη #Cyprus #cypolice— Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) November 11, 2026
Οι φωτογραφίες των πέντε προσώπων είχαν δοθεί στη δημοσιότητα το πρωί, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αναγνώριση ή τον εντοπισμό τους.
Η υπόθεση αφορά καταγγελία 15χρονου, σύμφωνα με την οποία ομάδα ατόμων τον ξυλοκόπησε σε πολυώροφο χώρο στάθμευσης στο εμπορικό κέντρο της Λάρνακας. Από τον ξυλοδαρμό υπέστη κάταγμα στο πρόσωπο.
Οι πέντε αναζητούνταν για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, τραυματισμού και άλλων συναφών αδικημάτων.
Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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