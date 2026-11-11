Την ενίσχυση της παρουσίας της στις αγορές καυσίμων των Βαλκανίων εξετάζει η διοίκηση της Helleniq Energy, με τη Σερβία και τη Ρουμανία να βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδιασμών της.
Επεκτείνει το αποτύπωμά της στα Βαλκάνια η Helleniq Energy
Σήμερα, σχεδόν το 60% της παραγωγής της Helleniq Energy κατευθύνεται σε εξαγωγές, με παρουσία σε περισσότερες από 12 χώρες
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, Ανδρέα Σιάμισιη, για τη σερβική αγορά εξετάζεται η επέκταση του αγωγού Vardax, που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τα Σκόπια, μέχρι τη Σερβία. Για τη Ρουμανία αξιολογούνται δύο επιλογές: η εξαγορά υφιστάμενου δικτύου διανομής ή η ανάπτυξη ιδιόκτητων υποδομών, με εγκαταστάσεις αποθήκευσης και πρατήρια καυσίμων.
Οι σχεδιασμοί εντάσσονται στη στρατηγική εξωστρέφειας του ομίλου, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργεί η αυξανόμενη ζήτηση για πετρελαιοειδή και η συρρίκνωση της ευρωπαϊκής διυλιστικής δυναμικότητας. Σήμερα, σχεδόν το 60% της παραγωγής της Helleniq Energy κατευθύνεται σε εξαγωγές, με παρουσία σε περισσότερες από 12 χώρες.
Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει το επενδυτικό πρόγραμμα αναβάθμισης των ελληνικών διυλιστηρίων, ύψους 3-5 δισ. ευρώ έως το 2032-2033. Στόχος του ομίλου είναι οι εξαγωγές να αντιστοιχούν στο 70% της παραγωγής μέχρι το 2032. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να αποτυπωθούν στο νέο στρατηγικό σχέδιο, που προγραμματίζεται να παρουσιαστεί τον Ιανουάριο του 2027.
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