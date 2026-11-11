Υφυπουργείο Πρόνοιας για ΕΕΕ: «Διορθώσαμε τις αδυναμίες» – Τι απαντά στην Ελεγκτική

Η απάντηση του Υφυπουργείου έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση της Ειδικής Έκθεσης 33/2026, η οποία αποκάλυψε περιπτώσεις καταβολής επιδομάτων επί σειρά ετών χωρίς τελική έγκριση, αλλά και ελλείψεις στην τεκμηρίωση αποφάσεων για δικαιούχους με υψηλές τραπεζικές καταθέσεις και ακίνητη περιουσία.

Το Υφυπουργείο επισημαίνει ότι ο έλεγχος ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2023 και αφορούσε 31 περιπτώσεις, οι οποίες επιλέχθηκαν από στοιχεία του Οκτωβρίου 2022. Σημειώνει, επίσης, ότι οι παρατηρήσεις της Ελεγκτικής είχαν ήδη συζητηθεί και ότι σχετικές απαντήσεις υποβλήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2024 και τον Ιούνιο του 2026.

Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι ανάλογα ζητήματα συζητήθηκαν δημόσια τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2026 ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, στο πλαίσιο προηγούμενης έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Αιτήσεις σε δύο μήνες και προεγκρίσεις έως έξι

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, από το 2023 η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας εφαρμόζει σειρά διορθωτικών μέτρων, με στόχο τόσο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών όσο και την ενίσχυση των ελέγχων.

Όπως αναφέρει, οι νέες προεγκρίσεις παραχωρούνται πλέον για τρεις και το πολύ έξι μήνες, με γραπτή αιτιολόγηση. Παράλληλα, όλες οι αιτήσεις ΕΕΕ εξετάζονται σε περίπου δύο μήνες.

Υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι τόσο η προσωρινή έγκριση επιδομάτων όσο και οι εξαιρέσεις από συγκεκριμένα κριτήρια προβλέπονται από τη νομοθεσία, ώστε να προστατεύονται πρόσωπα που αντιμετωπίζουν άμεση οικονομική ανάγκη, άτομα που έχουν λάβει αποζημιώσεις λόγω αναπηρίας από ατύχημα και αιτητές με μη αξιοποιήσιμη περιουσία.

Σε ό,τι αφορά τις 11 περιπτώσεις προέγκρισης που εξέτασε αναλυτικά η Ελεγκτική Υπηρεσία, το Υφυπουργείο αναφέρει ότι επτά αιτήσεις τερματίστηκαν μετά από ελέγχους και τέσσερις εγκρίθηκαν οριστικά.

Στα μέτρα που επικαλείται περιλαμβάνονται η λειτουργία Μητρώου Καταγγελιών, η αυτόματη διασύνδεση με το Κτηματολόγιο και η ολοκλήρωση Ενιαίου Εγχειριδίου Διαδικασιών για το ΕΕΕ.

Πάντως, η έκθεση της Ελεγκτικής περιλαμβάνει και επικαιροποιημένα ευρήματα του Ιανουαρίου 2026, όταν εξακολουθούσαν να καταγράφονται 149 αιτήσεις σε καθεστώς προέγκρισης, εκ των οποίων 28 περιλαμβάνονταν ήδη στον κατάλογο του 2022.

Το Υφυπουργείο δηλώνει ότι συνεχίζει τη συνεργασία του με την Ελεγκτική Υπηρεσία, τόσο για την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών όσο και για την υλοποίηση των συστάσεών της.