Νέο βίντεο από την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στο Άγιο Όρος καταγράφει στιγμές από την υποδοχή του στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου.
Νέο βίντεο από το Άγιο Όρος: Μοναχοί ψάλλουν το «Πολυχρόνιον» προς τιμήν του Προέδρου Χριστοδουλίδη
Στιγμιότυπα από την υποδοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου – Ο παραδοσιακός βυζαντινός ύμνος που εψάλη προς τιμήν του
Στο οπτικοακουστικό υλικό παρουσιάζεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εντός του ναού της Μονής, παρουσία μοναχών και άλλων παρευρισκομένων, κατά τη διάρκεια της υποδοχής του.
Το βίντεο, με τίτλο «Υποδοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου (Άγιο Όρος 2026)», περιλαμβάνει στιγμιότυπα από την τελετή, κατά την οποία ψάλλεται το «Πολυχρόνιον» προς τιμήν του Προέδρου.
Το «Πολυχρόνιον» είναι παραδοσιακός εκκλησιαστικός ύμνος της βυζαντινής μουσικής, μέσω του οποίου εκφράζονται ευχές για μακροζωία, υγεία και ευημερία προς ένα τιμώμενο πρόσωπο. Η παράδοση έχει τις ρίζες της στη βυζαντινή εποχή, όταν αντίστοιχοι ύμνοι ψάλλονταν προς τιμήν των αυτοκρατόρων, ενώ διατηρείται μέχρι σήμερα σε εκκλησιαστικές τελετές και επίσημες υποδοχές πολιτικών και εκκλησιαστικών αξιωματούχων.
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