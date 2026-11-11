Νέο βίντεο από το Άγιο Όρος: Μοναχοί ψάλλουν το «Πολυχρόνιον» προς τιμήν του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Στο οπτικοακουστικό υλικό παρουσιάζεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εντός του ναού της Μονής, παρουσία μοναχών και άλλων παρευρισκομένων, κατά τη διάρκεια της υποδοχής του.

Το βίντεο, με τίτλο «Υποδοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου (Άγιο Όρος 2026)», περιλαμβάνει στιγμιότυπα από την τελετή, κατά την οποία ψάλλεται το «Πολυχρόνιον» προς τιμήν του Προέδρου.

Το «Πολυχρόνιον» είναι παραδοσιακός εκκλησιαστικός ύμνος της βυζαντινής μουσικής, μέσω του οποίου εκφράζονται ευχές για μακροζωία, υγεία και ευημερία προς ένα τιμώμενο πρόσωπο. Η παράδοση έχει τις ρίζες της στη βυζαντινή εποχή, όταν αντίστοιχοι ύμνοι ψάλλονταν προς τιμήν των αυτοκρατόρων, ενώ διατηρείται μέχρι σήμερα σε εκκλησιαστικές τελετές και επίσημες υποδοχές πολιτικών και εκκλησιαστικών αξιωματούχων.