«ΝΕΜΕΣΙΣ 2026»: Πολεμικά πλοία και μαχητικά F-16 στην κυπριακή ΑΟΖ – Οκτώ χώρες σε άσκηση αντιμετώπισης τρομοκρατικής επίθεσης (φωτογραφίες)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), στην άσκηση συμμετείχαν προσωπικό και μέσα από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, την Ιταλία και την Αίγυπτο, καθώς και από τέσσερις ιδιωτικές εταιρείες και ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Στις τρεις πρώτες φάσεις έλαβαν μέρος μέσα και προσωπικό από τις οκτώ χώρες, τέσσερις ιδιωτικές εταιρείες και έναν ευρωπαϊκό οργανισμό.

Μέρος των σεναρίων παρακολούθησαν από τη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χρήστος Σενέκης και ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Ιωαννίδης. Τις κυπριακές αρχές πλαισίωσε η Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος του Ισραήλ, Idit Silman. Την πολιτική ηγεσία συνόδευαν πρέσβεις και ακόλουθοι άμυνας των χωρών που συμμετείχαν.

Η άσκηση εντάσσεται στην προετοιμασία των κρατικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στην υλοποίηση του ενεργειακού προγράμματος της Δημοκρατίας, με στόχο την ετοιμότητά τους για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών σε πλατφόρμα εξόρυξης υδρογονανθράκων. Τον γενικό συντονισμό του σχεδιασμού και της εκτέλεσης είχε το ΚΣΕΔ, σε συνεργασία με την Εθνική Φρουρά, την Αστυνομία Κύπρου, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών.

Για τη διαχείριση των σεναρίων δοκιμάστηκε η εφαρμογή τριών Ειδικών Εθνικών Σχεδίων (ΕΕΣ), τα οποία περιλαμβάνονται στο Βασικό Εθνικό Σχέδιο Κρίσεων της Δημοκρατίας «ΖΗΝΩΝ». Ενεργοποιήθηκαν το ΕΕΣ «ΑΣΠΙΔΑ» του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την αντιμετώπιση τρομοκρατικής ενέργειας, το ΕΕΣ «ΤΕΥΚΡΟΣ» του Υπουργείου Άμυνας για μαζική διάσωση μετά από ναυτικό ατύχημα και το ΕΕΣ «ΟΡΦΕΑΣ» του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης.

Στις συμμετοχές περιλαμβάνονταν η ελληνική φρεγάτα «ΑΔΡΙΑΣ», ένα αεροσκάφος C-130, ένα ελικόπτερο Super Puma και δύο F-16 VIPER της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και ένα γαλλικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας «Atlantique 2» και ένα ιταλικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας P-72. Από την Κυπριακή Δημοκρατία συμμετείχαν οκτώ πολεμικά πλοία της Διοίκησης Ναυτικού του ΓΕΕΦ, ένα ελικόπτερο της 460 ΜΕΔ, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) της 470 ΜΜΕΑ της Διοίκησης Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς και ένα ελικόπτερο της ΜΑΕΠ. Έλαβαν επίσης μέρος τρία περιπολικά σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, ένα σκάφος της EDT Offshore και τρία σκάφη της VTS/VASILIKO.

Κατά τη φάση αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης πραγματοποιήθηκε και η τριμερής άσκηση «CYPEX-26» με τη συμμετοχή της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύπρου. Δοκιμάστηκε στην πράξη ο μηχανισμός ενεργοποίησης της συνεργασίας των τριών χωρών για την αντιμετώπιση της ρύπανσης, με την κινητοποίηση σημαντικών αεροναυτικών μέσων. Η Ελλάδα συμμετείχε με ένα αεροσκάφος του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος, ενώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος του Ισραήλ διέθεσε τρία αεροσκάφη και το εξειδικευμένο σκάφος αντιμετώπισης ρύπανσης BATGALIM.

Η Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσωπήθηκε από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) συμμετείχε με τρία σκάφη και η Διοίκηση Ναυτικού με το περιπολικό πλοίο «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ». Συμμετείχαν επίσης σκάφη της VTS VASILIKO και το πλοίο αντιμετώπισης ρύπανσης «ALEXANDRIA» της PETRONAV. Το πλοίο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), ώστε να βρίσκεται σε ετοιμότητα για υποστήριξη επιχειρήσεων καταπολέμησης της ρύπανσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στις ομάδες ειδικών επιχειρήσεων συμμετείχαν ο Ειδικός Αντιτρομοκρατικός Ουλαμός της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης της Αστυνομίας, η Αερομεταφερόμενη Ομάδα Αλεξιπτωτιστών της 31ης ΜΕΕΔ της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ και το 747 Ειδικό Τάγμα Μηχανικού του Ελληνικού Στρατού, που υπάγεται στη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Έλαβαν ακόμη μέρος Ομάδες Υποβρύχιων Καταστροφέων της ΜΥΚ της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς, ο Σύνδεσμος Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου, η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εξειδικευμένοι νοσηλευτές της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, οι δύο Ναυαγοσωστικές Ομάδες των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, καθώς και η Ομάδα Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.

Κατά την άσκηση χρησιμοποιήθηκαν οι εγκαταστάσεις της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» και της Ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης» της Εθνικής Φρουράς.

Πηγή: ΚΥΠΕ