Η ναυμαχία των NAVTEX στο Αιγαίο: Το τρίτο δεκαήμερο του Νοέμβρη στην Κυπριακή ΑΟΖ το γαλλικό πλοίο

Προηγήθηκε ο απόπλους του γαλλικού ερευνητικού πλοίου από το λιμάνι του Ηρακλείου το βράδυ της Τετάρτης, με προορισμό την περιοχή της Καρπάθου. Το «Abeille Marengo» θα πραγματοποιήσει αρχικά τις απαραίτητες δοκιμές των οργάνων και του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στις ερευνητικές εργασίες.

Η Τουρκία, μετά την έναρξη της αποστολής, εξέδωσε δική της NAVTEX, υποστηρίζοντας ότι οι έρευνες πραγματοποιούνται με τη συναίνεση των τουρκικών αρχών, σε περιοχή της αρμοδιότητάς τους και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Με τη διατύπωση αυτή επιχειρεί να συνδέσει τις δραστηριότητες του γαλλικού πλοίου με αναγνώριση τουρκικής δικαιοδοσίας, παρά το γεγονός ότι οι εργασίες έχουν αδειοδοτηθεί από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η Αθήνα αντέδρασε εκδίδοντας αντι-NAVTEX μέσω του σταθμού Ηρακλείου, χαρακτηρίζοντας άκυρη και ανυπόστατη την τουρκική αναγγελία. Αντίστοιχη κίνηση ακολούθησε και η Λευκωσία.

Η κυπριακή αντι-NAVTEX, με αριθμό 352/26, εκδόθηκε στις 11 Νοεμβρίου από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας. Στο κείμενό της επισημαίνεται ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες του «Abeille Marengo» εντός της κυπριακής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας έχουν ήδη γνωστοποιηθεί με την κυπριακή ναυτιλιακή προειδοποίηση NW 345/26. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι το JRCC Larnaca/Cyprus Radio είναι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος σταθμός για την έκδοση NAVTEX στην περιοχή ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αποφασισμένοι να προχωρήσουμε

Την αποφασιστικότητα Κύπρου και Ελλάδας να προχωρήσουν με το έργο υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες ασκούν τα δικαιώματά τους στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Απαντώντας σε ερώτηση για την επανέναρξη των βυθομετρικών ερευνών και την αναμενόμενη είσοδο του ερευνητικού σκάφους στην κυπριακή ΑΟΖ στις 19 Νοεμβρίου ή λίγες ημέρες αργότερα, ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι οι δραστηριότητες των δύο χωρών κινούνται εντός των πλαισίων της διεθνούς νομιμότητας. «Δεν έχουν να λογοδοτήσουν σε οποιονδήποτε, από τη στιγμή που ενεργούν εντός αυτών των πλαισίων», σημείωσε.

Χαρακτήρισε τον GSI έργο ουσιαστικής και γεωπολιτικής αξίας, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, στο οποίο συμμετέχουν δύο κράτη-μέλη της ΕΕ, σε συνεργασία με γαλλικές εταιρείες.

Ο υπουργός Άμυνας εκτίμησε ότι το κλίμα είναι καλό, προειδοποιώντας, ωστόσο, ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις πρέπει να χαρακτηρίζονται από σοβαρότητα και υπευθυνότητα. «Θα πρέπει να λέμε λίγα και να κάνουμε πολλά», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι δεν χρειάζεται να δημιουργείται πολεμικό κλίμα, σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής αστάθεια και οι γεωπολιτικές κρίσεις είναι ήδη έντονες.