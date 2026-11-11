Η ΕΕ ανοίγει παράθυρο για την τελωνειακή ένωση με την Τουρκία – Προϋπόθεση η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό

Η πρόταση αναμένεται να τεθεί στις επαφές που θα έχει ο κ. Φίτο στην Τουρκία αργότερα τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση του ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είχε δεύτερη συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τη διμερή επαφή τους το πρωί της Τετάρτης, στο περιθώριο της Συνόδου Ηγετών της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31), στην Αττάλεια.

Η κ. φον ντερ Λάιεν είχε νωρίτερα συνομιλήσει με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενημέρωσε τον κ. Χριστοδουλίδη ότι είχε αναφέρει στον κ. Γκουτέρες την επικείμενη επίσκεψη του κ. Φίτο στην Άγκυρα, στις 20 Νοεμβρίου, όπου θα συναντηθεί με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν είπε επίσης ότι ο κ. Φίτο θα μεταφέρει στις επαφές του στην Άγκυρα την ετοιμότητα της ΕΕ να ξεκινήσει συζήτηση για την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης με την Τουρκία, εάν και εφόσον επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο κ. Γκουτέρες ανέφερε ότι στόχος είναι να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις πριν από τη λήξη της θητείας του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μεσολάβησε για τη μετάβαση του κ. Φίτο στην Άγκυρα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ολοκλήρωσε την παρέμβασή του στη Σύνοδο Ηγετών το απόγευμα της Τετάρτης και στη συνέχεια αναχώρησε από την Αττάλεια με προορισμό το Δουβλίνο, μέσω Αθήνας. Εκεί θα συμμετάσχει αύριο, 12 Νοεμβρίου, στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ) και μεθαύριο, 13 Νοεμβρίου, στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο κ. Φίτο ζήτησε από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να συνομιλήσουν τηλεφωνικά για το Σένγκεν και την Τουρκία.

Στο περιθώριο της Συνόδου Ηγετών της COP31, ο κ. Χριστοδουλίδης είχε σύντομη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΕΕ, με παρέμβαση του πρέσβη της στην Τουρκία, Aivo Orav, απέτρεψε τους διοργανωτές της COP31 από το να αναγράψουν «Νότια Κύπρος» στη σήμανση της κυπριακής αποστολής.

Αναφέρεται ακόμη ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η κ. φον ντερ Λάιεν είχαν συμφωνήσει πως, αν ο κ. Έρχιουρμαν παρευρισκόταν στην οικογενειακή φωτογραφία της Συνόδου, θα αποχωρούσαν και οι δύο. Αυτό τελικά δεν συνέβη. Ο κ. Έρχιουρμαν, ωστόσο, παρευρέθηκε στην εναρκτήρια εκδήλωση της COP31 ως φιλοξενούμενος της διοργανώτριας χώρας.

Πηγή: ΚΥΠΕ