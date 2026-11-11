Εντοπίστηκε και συνελήφθη 17χρονος ο οποίος καταζητείτο στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, που διαπράχθηκε στις 04/11/2026, στην επαρχία Πάφου.
Συνελήφθη στην Πάφο 17χρονος που καταζητείτο για υπόθεση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης
Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 17χρονος συνελήφθη σήμερα 11/11/2026, από μέλη του ΤΑΕ Πάφου, στη βάση δικαστικού εντάλματος, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.
Μετά και τον εντοπισμό του, η συνέχιση της δημοσίευσης της φωτογραφίας και των προσωπικών στοιχείων του, είναι αχρείαστη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν στις 05 και 06/11/2026, άλλα δύο πρόσωπα, ηλικίας 28 και 22 ετών αντίστοιχα.
Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.
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