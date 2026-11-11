Σε γιορτινό κλίμα μπήκε η Λάρνακα, καθώς πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (11/11) η τελετή φωταγώγησης του κέντρου της πόλης, ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.
Φόρεσε τα γιορτινά της η Λάρνακα: Ο Βύρας έδωσε το σύνθημα και φωταγωγήθηκε το κέντρο της πόλης – Δείτε φωτογραφίες
Η πλατεία Ερμού φωτίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης, σηματοδοτώντας την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου στη Λάρνακα.
Η φωταγώγηση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ερμού, με τον δήμαρχο Λάρνακας, Ανδρέα Βύρα, να δίνει το σύνθημα για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου φωτισμού.
Με τη φωταγώγηση, το κέντρο της Λάρνακας αποκτά γιορτινή όψη, σηματοδοτώντας την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου στην πόλη.
Δείτε φωτογραφίες από τη φωταγώγηση του κέντρου της Λάρνακας:
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