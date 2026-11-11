Φόρεσε τα γιορτινά της η Λάρνακα: Ο Βύρας έδωσε το σύνθημα και φωταγωγήθηκε το κέντρο της πόλης – Δείτε φωτογραφίες

Η φωταγώγηση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ερμού, με τον δήμαρχο Λάρνακας, Ανδρέα Βύρα, να δίνει το σύνθημα για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου φωτισμού.

Με τη φωταγώγηση, το κέντρο της Λάρνακας αποκτά γιορτινή όψη, σηματοδοτώντας την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου στην πόλη.

Δείτε φωτογραφίες από τη φωταγώγηση του κέντρου της Λάρνακας: