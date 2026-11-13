Μια απερίσκεπτη πράξη έλαβε χώρα στο οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας κατά την πορεία της ΕΦΕΝ για την καταδίκη του ψευδοκράτους, όταν οι μαθητές – διαδηλωτές παρέσυραν δημοσιογράφο τη στιγμή που βρισκόταν on - air.
«Μαρία, σε παρακαλώ φύγε»: Μαθητές παρέσυραν με πλακάτ δημοσιογράφο που κάλυπτε ζωντανά την πορεία της ΕΦΕΝ – Δείτε βίντεο
Η δημοσιογράφος του Omega βρέθηκε ανάμεσα στους διαδηλωτές στο οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας – Η ανησυχία της παρουσιάστριας κατά τη ζωντανή μετάδοση
Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η δημοσιογράφος του Omega Channel, Μαρία Πολυκάρπου, μετέδιδε ζωντανά τις εξελίξεις. Καθώς οι διαδηλωτές πλησίαζαν το σημείο όπου βρισκόταν, το πλήθος την παρέσυρε με τα πανό και τα πλακάτ που κρατούσε, με αποτέλεσμα η δημοσιογράφος να βρεθεί ανάμεσα στους συμμετέχοντες στην πορεία.
Κατά τη στιγμή του περιστατικού η παρουσιάστρια της εκπομπής «Ενημέρωση Τώρα» φοβούμενη για την κατάσταση της συναδέλφου ακούγεται να της λέει «Μαρία σε παρακαλώ φύγε», ενώ όταν τη ρώτησε εάν οι διαδηλωτές είχαν αντιληφθεί την παρουσία της, η δημοσιογράφος απάντησε καταφατικά.
Ευτυχώς η δημοσιογράφος δεν τραυματίστηκε σωματικά, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο βρίσκονταν και μέλη της Αστυνομίας, τα οποία παρακολουθούσαν την κινητοποίηση.
Σημαίες και συνθήματα
Όσο για τη φύση της πορείας, οι συμμετέχοντες στην πορεία κρατούσαν ελληνικές και βυζαντινές σημαίες, καθώς και πανό και πλακάτ με συνθήματα και εικόνες του Χριστού.
Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ακούστηκαν διάφορα συνθήματα, μεταξύ των οποίων και το «Τούρκοι θα πεθάνετε σε χώμα ελληνικό».
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.