Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό 60χρονου στην Κοιλάδα των Κέδρων

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς το κοινό για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να βοηθήσει στις προσπάθειες εντοπισμού του 60χρονου.

Ο Akkan Coșkun περιγράφεται ως εύσωμος, ύψους περίπου 1,84 μέτρων, με κοντά άσπρα μαλλιά και άσπρο, πυκνό μούσι. Κατά τον χρόνο της εξαφάνισής του φορούσε άσπρη φανέλα, χοντρό καρό πουκάμισο σε μωβ, μαύρο και άσπρο χρώμα, ανοιχτόχρωμο τζιν παντελόνι και χαμηλές μπότες.

Οι Αρχές καλούν οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Κάμπου στο 22820956, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να εντοπιστεί ο 60χρονος και να διαπιστωθεί η τύχη του, με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών .