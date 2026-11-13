Στις 26 Νοεμβρίου θα καταβληθεί στους δικαιούχους το επίδομα προσωπικής βοήθειας και κατ’ οίκον φροντίδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
ΥΚΕ: Πότε καταβάλλεται το επίδομα προσωπικής βοήθειας και κατ’ οίκον φροντίδας
Το επίδομα θα καταβάλλεται πλέον στο τέλος κάθε μήνα, ανακοίνωσε το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.
Όπως διευκρινίζει το Τμήμα, η πληρωμή θα γίνεται πλέον στο τέλος κάθε μήνα.
Κατά τον Νοέμβριο μεταφέρθηκαν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας στο ΤΚΕΑΑ τα δικαιώματα αναπηρικού επιδόματος και επιχορήγησης κατ’ οίκον φροντίδας όλων των δικαιούχων. Η καταβολή τους θα γίνεται εφεξής από το ΤΚΕΑΑ ως επίδομα προσωπικής βοήθειας και κατ’ οίκον φροντίδας, βάσει του περί Κοινωνικής Συμμετοχής, Συμπερίληψης και Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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