Εξόρμηση στο δάσος χωρίς απρόοπτα: Τι πρέπει να προσέχουν μανιταροσυλλέκτες και κυνηγοί

Για να αποφευχθούν ατυχήματα ή περιστατικά απώλειας προσανατολισμού, συστήνεται στους επισκέπτες να κινούνται κοντά στο όχημά τους και σε γνωστές διαδρομές. Όπου είναι δυνατό, μπορούν να αποθηκεύουν στο κινητό τους τη θέση στάθμευσης. Παράλληλα, καλούνται να αποφεύγουν γκρεμούς, χαράδρες, δύσβατα σημεία και ολισθηρά περάσματα, να ενημερώνουν τους οικείους τους για την εξόρμηση, να μην πηγαίνουν μόνοι και να παραμένουν σε επαφή με τα υπόλοιπα μέλη της παρέας.

Το Τμήμα Δασών τονίζει τη σημασία ενός φορτισμένου κινητού τηλεφώνου και, όπου είναι εφικτό, της μεταφοράς μέσων προσανατολισμού. Συνιστά επίσης ανθεκτικά παπούτσια με αντιολισθητική σόλα και ρούχα κατάλληλα για την εποχή και τον καιρό, μαζί με αδιάβροχο και επιπλέον ζεστό ρούχο. Πριν από την εξόρμηση, οι επισκέπτες καλούνται να ελέγχουν τις καιρικές συνθήκες και να έχουν μαζί τους αρκετό πόσιμο νερό, λίγη τροφή, φακό, μικρό φαρμακείο πρώτων βοηθειών και τυχόν απαραίτητα προσωπικά φάρμακα.

Οι κυνηγοί καλούνται να φορούν ευδιάκριτα ρούχα έντονων χρωμάτων τις ημέρες κυνηγίου, κατά προτίμηση γιλέκο υψηλής ορατότητας. Οι μανιταροσυλλέκτες, από την πλευρά τους, θα πρέπει να μαζεύουν μόνο μανιτάρια που γνωρίζουν με απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι εδώδιμα, σεβόμενοι το δάσος και το περιβάλλον.

Σε περίπτωση που κάποιος χάσει τον προσανατολισμό του ή προκύψει έκτακτη ανάγκη, το Τμήμα Δασών συστήνει ψυχραιμία, αποφυγή άσκοπης περιπλάνησης και παραμονή σε ασφαλές σημείο. Για άμεση βοήθεια, οι πολίτες πρέπει να καλούν το 112 ή το 1407, να δίνουν όσο το δυνατόν ακριβέστερα στοιχεία για τη θέση τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Το Τμήμα υπογραμμίζει ότι καμία εξόρμηση δεν δικαιολογεί την έκθεση ανθρώπινης ζωής σε κίνδυνο και καλεί το κοινό να απολαμβάνει το δάσος με σύνεση, υπευθυνότητα και σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

Πηγή: ΚΥΠΕ