Ποινή φυλάκισης διάρκειας δύο χρόνων επέβαλε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, σε άντρα ηλικίας 38 ετών, αφού τον έκρινε ένοχο μετά από εκδίκαση υπόθεσης παράνομης εισαγωγής οπιούχων ναρκωτικών.
Ποινή φυλάκισης δύο χρόνων σε 38χρονο στην Πάφο για εισαγωγή οπιούχων ναρκωτικών
Η υπόθεση αφορούσε στην εισαγωγή ποσότητας αποξηραμένων βολβών παπαρούνας του είδους Μήκων η Υπνοφόρος, συνολικού μεικτού βάρους 500 γραμμαρίων, που ανευρέθηκαν σε ταχυδρομικό πακέτο, που αφίχθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας, τον περασμένο Ιούνιο, 2026.
Από τις εξετάσεις που έγιναν από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών – ΥΚΑΝ, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 38χρονου. Αυτός εντοπίστηκε και συνελήφθη από τα μέλη της ΥΚΑΝ, στις 25 Ιουνίου, στην Πάφο.
Με την ολοκλήρωση των αστυνομικών εξετάσεων, η Αστυνομία προχώρησε στην καταχώρηση της υπόθεσης για εκδίκαση, από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου.
Το πρωί σήμερα, το Επαρχιακό Δικαστήριο επέβαλε στον 38χρονο ποινή φυλάκισης διάρκειας δύο χρόνων, για το αδίκημα της εισαγωγής ναρκωτικών.
Την υπόθεση είχε διερευνήσει η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Πάφου).
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