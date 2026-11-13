ΠΠΟΧ Χλώρακας: Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στην Εσπερινή Τεχνική Σχολή Πάφου για την εθελοντική προσφορά και τη στήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι μέσα από τέτοιες συνεργασίες οι νεότερες γενιές αποκτούν βιωματική σχέση με τον εθελοντισμό και αντιλαμβάνονται ότι η προστασία του τόπου μας αποτελεί συλλογική ευθύνη.

Κλείνοντας, ο Όμιλος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι συμμετέχουν και στηρίζουν τις προσπάθειές του, στέλνοντας το μήνυμα: «Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά».

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι αποδεικνύουν με τις πράξεις τους ότι ο εθελοντισμός, ο πολιτισμός και η αγάπη για τον τόπο μπορούν να γίνουν δύναμη δημιουργίας και προσφοράς,καταλήγει.