Τις επικρίσεις της για το νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή και αφορά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πράξης για την ελευθερία των ΜΜΕ (EMFA) μετέφερε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ένωση Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ). Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, ενημέρωση για τις θέσεις της ζήτησε και έλαβε η Α΄ Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Σαμπίνα Βερχέγεν.
Στο Ευρωκοινοβούλιο οι καταγγελίες της ΕΣΚ για το νομοσχέδιο «Φράνκεσταϊν» των ΜΜΕ
Η Ένωση Συντακτών Κύπρου εξέφρασε τις επιφυλάξεις της για το νομοσχέδιο εφαρμογής της ευρωπαϊκής πράξης για την ελευθερία των ΜΜΕ, έπειτα από ενημερωτικό σεμινάριο στις Βρυξέλλες.
Αφορμή για την εξέλιξη αποτέλεσε η συμμετοχή της ΕΣΚ σε διήμερο ενημερωτικό σεμινάριο στις Βρυξέλλες, στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2026, με αντικείμενο την παραπληροφόρηση.
Όπως αναφέρει η Ένωση, στη διάρκεια των εργασιών του σεμιναρίου ο Αντιπρόεδρός της, Φάνης Μακρίδης, εξέφρασε «απογοήτευση για τον τρόπο με τον οποίο η Πολιτεία –και ειδικότερα το Υπουργείο Εσωτερικών– χειρίζονται το θέμα του EMFA».
Η ΕΣΚ αναφέρθηκε ειδικά στο προσχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, χαρακτηρίζοντάς το «Φράνκεσταιν». Υποστήριξε ότι αντίκειται στις αρχές του κράτους δικαίου, καθώς οι πρόνοιές του, όπως ανέφερε, υπονομεύουν τη δημοσιογραφική ανεξαρτησία και την ελευθερία έκφρασης.
Ο Φάνης Μακρίδης διατύπωσε τις θέσεις αυτές σε συζήτηση με τη Ραφαέλα ντε Μάρτε, Προϊσταμένη της Μονάδας Αποκεντρωμένων Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η κ. ντε Μάρτε επικοινώνησε αμέσως με το γραφείο της Α΄ Αντιπροέδρου, Σαμπίνα Βερχέγεν, η οποία ζήτησε να ενημερωθεί γραπτώς για τις θέσεις της οργάνωσης. «Οι θέσεις μας, όπως έχουν καταγραφεί σε πρόσφατο υπόμνημα/άρθρο του Προέδρου της ΕΣΚ, Γιώργου Φράγκου, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή στις 29 Οκτωβρίου 2026, έχουν ήδη προωθηθεί στο γραφείο της κ. Βερχέγεν, μέσω της κ. Θέας Πιερίδου, επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο», καταλήγει η ανακοίνωση.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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