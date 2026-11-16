Σύμφωνα με επιστολές που απέστειλαν στην Υπουργό οι δύο οργανώσεις, μετά τις δηλώσεις της κ. Μιχαηλίδου πως «η βασική φιλοσοφία της πρότασης δεν πρόκειται να αλλάξει», δεν βρίσκουν λόγο, όπως γράφουν, να παραστούν.

Όπως πληροφορείται ο «Π», στη συνάντηση, στις 12μιση το μεσημέρι, θα παραστεί κανονικά η ΟΛΤΕΚ.

Η ΟΕΛΜΕΚ αναφέρει ότι αποφάσισε να μην συμμετάσχει στη συνάντηση που συγκάλεσε το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για το Σύστημα Διορισμού Εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας πως «δεν υπάρχουν περιθώρια για ουσιαστικό διάλογο επί των βασικών σημείων διαφωνίας» και ότι «ο διάλογος δεν μπορεί να είναι διακοσμητικό στοιχείο μιας προειλημμένης απόφασης». Όπως σημειώνει, έχει ήδη καταθέσει γραπτώς τις θέσεις της χωρίς να υιοθετηθεί κάποια από αυτές, ενώ ερωτήματα που υπέβαλε προς το Υπουργείο παραμένουν αναπάντητα. Παράλληλα, εκφράζει την εκτίμηση ότι η εφαρμογή της πρότασης του ΥΠΑΝ θα δημιουργήσει προβλήματα στη στελέχωση των σχολείων, θα οδηγήσει σε «θυματοποίηση» εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση και θα εντείνει την εργασιακή τους ανασφάλεια, επηρεάζοντας συνολικά τη λειτουργία του νέου συστήματος. Η οργάνωση καλεί το Υπουργείο να επανεξετάσει τα σημεία διαφωνίας και, εφόσον υπάρχουν αλλαγές στην πρόταση, να τις γνωστοποιήσει γραπτώς ώστε να τις αξιολογήσει.

Σε παρόμοιους τόνους και η ΠΟΕΔ αναφέρει ότι δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για το Σύστημα Διορισμού Εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι εξακολουθεί να διαφωνεί με βασικές πρόνοιες της πρότασης, τις οποίες χαρακτηρίζει ζητήματα αρχής και «αδιαπραγμάτευτες θέσεις». Όπως αναφέρει, η εφαρμογή της πρότασης «θα οδηγήσει με βεβαιότητα στην απόλυση εκατοντάδων εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν στο Δημόσιο Σχολείο», ενώ θα εντείνει και την εργασιακή ανασφάλεια των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, καθιστώντας αβέβαιη τόσο τη συνέχιση της εργοδότησής τους όσο και τις προοπτικές μονιμοποίησής τους. Παράλληλα, εκτιμά ότι οι συνέπειες θα επηρεάσουν συνολικά τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς και τη λειτουργία του νέου συστήματος. Η οργάνωση σημειώνει ότι μια συνάντηση θα μπορούσε να είναι ουσιαστική μόνο εάν προηγηθεί ενημέρωση για πρόθεση επανεξέτασης και τροποποίησης των επίμαχων προνοιών, τονίζοντας ότι «ο διάλογος δεν μπορεί να είναι διακοσμητικό στοιχείο μιας προειλημμένης απόφασης». Η ΠΟΕΔ καλεί το Υπουργείο να προχωρήσει στις αναγκαίες αλλαγές ώστε να βρεθεί μια δίκαιη και αμοιβαία αποδεκτή λύση, προειδοποιώντας παράλληλα ότι, εάν διατηρηθούν οι υφιστάμενες πρόνοιες που, όπως υποστηρίζει, «θυματοποιούν χιλιάδες εκπαιδευτικούς», η δυναμική αντίδρασή της θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο να ενημερώσει την οργάνωση, αν προτίθεται να κάνει αλλαγές, έτσι ώστε να καθοριστεί συνάντηση με «ουσιαστικό περιεχόμενο», σε άλλη ημερομηνία.