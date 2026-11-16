Αλλάζει εικόνα ολόκληρη πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης μετά την εγκατάλειψη της

Πρόκειται για πολυκατοικία με 38 διαμερίσματα, η οποία βρισκόταν στην κατοχή τραπεζικού ιδρύματος και είχε οδηγηθεί σε διαδικασία πλειστηριασμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελου Ονησιφόρου το κτίριο είχε μετατραπεί σε χώρο έντονης εγκατάλειψης, ακαταστασίας και ανθυγιεινών συνθηκών. Οι εικόνες από το εσωτερικό του κτιρίου αποτυπώνουν την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί.

Σκουπίδια, ακαθαρσίες, εγκαταλελειμμένα αντικείμενα και γενικότερη έλλειψη καθαριότητας συνέθεταν ένα ιδιαίτερα προβληματικό σκηνικό, ενώ στον χώρο διέμεναν άνθρωποι κάτω από συνθήκες που δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης,όπως αναφέρει.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες, η κατάσταση άρχισε να αλλάζει. Τα άτομα που διέμεναν στο κτίριο αποχώρησαν και το ακίνητο πέρασε πλέον στα χέρια ιδιώτη επενδυτή. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία καθαρισμού, η απομάκρυνση των άχρηστων αντικειμένων και ο γενικότερος ευπρεπισμός των χώρων. Πρόκειται συνέχισε ο κ.Ονησιφόρου για το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού που προβλέπει ριζική ανακαίνιση και πλήρη αποκατάσταση ολόκληρου του κτιριακού συγκροτήματος. Σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν παρουσιαστεί, η πολυκατοικία αναμένεται να αποκτήσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα, μετατρεπόμενη από ένα εγκαταλελειμμένο και υποβαθμισμένο κτίριο σε ένα σύγχρονο και αισθητικά αναβαθμισμένο συγκρότημα.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προσδοκίες για ουσιαστική αναβάθμιση όχι μόνο του συγκεκριμένου ακινήτου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του κέντρου.

Η αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων, η αποκατάσταση προβληματικών χώρων και η αναβάθμιση των γειτονιών αποτελούν σημαντικά βήματα για τη βελτίωση της εικόνας και της ποιότητας ζωής μέσα στον αστικό ιστό.

Από ένα κτίριο που είχε συνδεθεί με εικόνες εγκατάλειψης και υποβάθμισης, πλέον διαμορφώνεται η προοπτική για μια νέα αρχή. Από τις εικόνες της εγκατάλειψης, στις εικόνες της δημιουργίας,καταλήγει ο Δημαρχεύων Πάφου.