Αντιδήμαρχος Λυμπιών: Ζητά επιστροφή του αστυνομικού της γειτονιάς και κατασκευή περιμετρικού δρόμου πριν από το άνοιγμα του οδοφράγματος (ηχητικό)

Όπως εξήγησε, δεν έχει δεχθεί τηλεφωνικές απειλές, ωστόσο στους τοίχους εμφανίστηκαν συνθήματα όπως «Κύπρος ελληνική» και «ΕΟΚΑ Β ξαναχτυπά», τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, παραπέμπουν στην περίοδο του πραξικοπήματος.

Ο κ. Ξυνιστέρης αναφέρθηκε και στις προσωπικές εμπειρίες της οικογένειάς του από τα γεγονότα του 1974. Όπως είπε, η οικογένεια της συζύγου του έχασε δύο μέλη, ένα κατά την πραξικοπηματική περίοδο και ένα κατά την τουρκική εισβολή. «Φανταστείτε τώρα να αναγράφουν ότι θα σκοτώσουν και τον άντρα της», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι απειλές έχουν προκαλέσει αναστάτωση στην οικογένειά του.

Ζητά ενίσχυση της αστυνόμευσης

Ο αντιδήμαρχος επιβεβαίωσε ότι οι απειλές έχουν καταγγελθεί στην Αστυνομία, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν γνωρίζει εάν οι έρευνες έχουν αποδώσει αποτελέσματα.

Παράλληλα, χαρακτήρισε υποβαθμισμένη την αστυνόμευση στα Λύμπια, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ακριτικό δημοτικό διαμέρισμα κοντά στην Πράσινη Γραμμή.

Ζήτησε την επαναφορά του αστυνομικού της γειτονιάς, ο οποίος, όπως ανέφερε, αποσύρθηκε για οικονομικούς λόγους, καθώς και την ενίσχυση του Αστυνομικού Σταθμού Πέρα Χωρίου Νήσου. Υποστήριξε ότι η παρουσία αστυνομικού στην κοινότητα θα συμβάλει στον εντοπισμό και την καταγραφή περιστατικών παραβατικότητας.

Προαπαιτούμενο ο περιμετρικός δρόμος

Αναφερόμενος στο άνοιγμα του οδοφράγματος Λυμπιών – Λουρουτζίνας, ο κ. Ξυνιστέρης ξεκαθάρισε ότι η τοπική αρχή δεν αποδέχεται τη διέλευση της κυκλοφορίας μέσα από τον πυρήνα του χωριού και μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο.

Όπως εξήγησε, οι δρόμοι είναι ήδη στενοί και η πρόσθετη κυκλοφορία θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα τις ώρες προσέλευσης των μαθητών στο σχολείο και μετακίνησης των εργαζομένων.

Ως προαπαιτούμενο έθεσε την κατασκευή περιμετρικού δρόμου, ο οποίος θα συνδέεται με τους δρόμους Δαλίου – Λυμπιών και Λυμπιών – Αθηένου.

Ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε αυτοψία στην περιοχή από τους αρμόδιους φορείς. Για την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί συνάντηση στο γραφείο του διαπραγματευτή, με τη συμμετοχή του δημάρχου Σταύρου Χατζηγιάννη, του ίδιου, του κοινοτάρχη Κάμπου και αρμόδιων κρατικών φορέων.

Ποιοι θα επωφεληθούν από το άνοιγμα

Σύμφωνα με τον κ. Ξυνιστέρη, το άνοιγμα του οδοφράγματος θα διευκολύνει κυρίως τους Τουρκοκύπριους κατοίκους της Λουρουτζίνας, οι οποίοι θα αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση σε καταστήματα, εστιατόρια και στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Εκτίμησε ότι και οι κάτοικοι των Λυμπιών θα επωφεληθούν οικονομικά από την αυξημένη εμπορική δραστηριότητα, ενώ θα διευκολυνθούν οι μετακινήσεις προς τα κατεχόμενα.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι τα οδοφράγματα αποτελούν προσωρινό μέτρο και όχι λύση του Κυπριακού, με στόχο να φέρουν τις δύο κοινότητες πιο κοντά.

Αναφέρθηκε επίσης στις σχέσεις των κατοίκων Λυμπιών και Λουρουτζίνας πριν από το 1974, θυμίζοντας ότι υπήρχαν εμπορικές συναλλαγές, εκπαιδευτικές επαφές και καθημερινή συνεργασία μεταξύ τους.

Τουλάχιστον ένας χρόνος για τη λειτουργία

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, ο αντιδήμαρχος εκτίμησε ότι το οδόφραγμα δεν μπορεί να λειτουργήσει πριν περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος, καθώς απαιτούνται έργα υποδομής και κατασκευή περιμετρικού δρόμου.

Σημείωσε ότι η περιοχή των Λυμπιών παρουσιάζει λιγότερες κατασκευαστικές δυσκολίες σε σχέση με τον Κάμπο, όπου ο κοινοτάρχης εκτιμά ότι θα χρειαστούν δύο χρόνια.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει, στόχος είναι τα δύο οδοφράγματα να ανοίξουν ταυτόχρονα.

Ακούστε την παρέμβαση του Παντελή Ξυνιστέρη στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗΣ 16-11-2026