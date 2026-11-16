Στη σύλληψη 24χρονου προχώρησαν οι Αρχές στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά τον εντοπισμό περίπου 18,5 κιλών κάνναβης στις αποσκευές του.
Με βαλίτσα γεμάτη κάνναβη έφτασε στην Κύπρο 24χρονος – Κατασχέθηκαν 18,5 κιλά στο Αεροδρόμιο Λάρνακας (φώτος)
Σε 34 νάιλον συσκευασίες εντοπίστηκε η ποσότητα κάνναβης κατά τον έλεγχο της ταξιδιωτικής τσάντας του 24χρονου, ο οποίος αφίχθηκε από τρίτη χώρα
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/11), έπειτα από αξιολόγηση πληροφορίας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) – ΥΚΑΝ, σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές.
Ο 24χρονος, ο οποίος αφίχθηκε στην Κύπρο από τρίτη χώρα, ανακόπηκε για έλεγχο από τελωνειακό λειτουργό, κατόπιν υπόδειξης μέλους της ΥΚΑΝ.
Κατά την έρευνα στην ταξιδιωτική του τσάντα εντοπίστηκαν 34 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη, συνολικού βάρους περίπου 18,5 κιλών, οι οποίες κατασχέθηκαν.
Ο νεαρός συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα της παράνομης εισαγωγής, της παράνομης κατοχής και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.
Οι εξετάσεις συνεχίζονται από τη ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ.
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