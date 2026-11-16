Αναβλήθηκε η σημερινή διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού για την υπόθεση φόνου εκ προμελέτης του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους, έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης, λόγω του θανάτου του πατέρα ενός εκ των κατηγορουμένων σε πρόσφατο τροχαίο δυστύχημα.
Φόνος Δημοσθένους: Αναβλήθηκε η διαδικασία επειδή σκοτώθηκε σε τροχαίο ο πατέρας κατηγορουμένου
Δεκτό έγινε από το Κακουργιοδικείο Λεμεσού το αίτημα της υπεράσπισης για αναβολή, μετά τον θάνατο του πατέρα ενός εκ των τριών κατηγορουμένων. Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στις 09:00
Οι τρεις κατηγορούμενοι, ηλικίας 31, 28 και 28 ετών, οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (16/11) ενώπιον του Δικαστηρίου, όπου ήταν προγραμματισμένη η συνέχιση της διαδικασίας με την κατάθεση τεκμηρίων από τον ανακριτή της υπόθεσης.
Ωστόσο, ο δικηγόρος ενός εκ των κατηγορουμένων ζήτησε αναβολή, ενημερώνοντας το Δικαστήριο ότι ο πατέρας του πελάτη του, ο οποίος ήταν και μάρτυρας στην υπόθεση, έχασε πρόσφατα τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.
Τόσο η Κατηγορούσα Αρχή όσο και το Δικαστήριο εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατό του, ενώ το αίτημα της υπεράσπισης έγινε αποδεκτό.
Η διαδικασία ορίστηκε να συνεχιστεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στις 09:00, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού.
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