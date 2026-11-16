Φόνος Δημοσθένους: Αναβλήθηκε η διαδικασία επειδή σκοτώθηκε σε τροχαίο ο πατέρας κατηγορουμένου

Οι τρεις κατηγορούμενοι, ηλικίας 31, 28 και 28 ετών, οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (16/11) ενώπιον του Δικαστηρίου, όπου ήταν προγραμματισμένη η συνέχιση της διαδικασίας με την κατάθεση τεκμηρίων από τον ανακριτή της υπόθεσης.

Ωστόσο, ο δικηγόρος ενός εκ των κατηγορουμένων ζήτησε αναβολή, ενημερώνοντας το Δικαστήριο ότι ο πατέρας του πελάτη του, ο οποίος ήταν και μάρτυρας στην υπόθεση, έχασε πρόσφατα τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Τόσο η Κατηγορούσα Αρχή όσο και το Δικαστήριο εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατό του, ενώ το αίτημα της υπεράσπισης έγινε αποδεκτό.

Η διαδικασία ορίστηκε να συνεχιστεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στις 09:00, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού.