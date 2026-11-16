Ο Έρχιουρμαν αποδέχεται την πρόταση Χριστοδουλίδη για φιλικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες μεταξύ των δύο κοινοτήτων

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναφέρεται στη δημοσιοποίηση της πρότασης 19 σημείων του Προέδρου Χριστοδουλίδη, η οποία παρουσιάστηκε χθες σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος».

Ο κ. Έρχιουρμαν επικεντρώνεται στην 18η πρόταση, η οποία αφορά τη διοργάνωση φιλικών ποδοσφαιρικών αγώνων μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Όπως επισημαίνει, η συγκεκριμένη εισήγηση είχε περιληφθεί και στο πακέτο των δέκα Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που είχε παρουσιάσει ο ίδιος κατά την πρώτη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι δεν τον απασχολεί ποια πλευρά είχε καταθέσει πρώτη τη συγκεκριμένη πρόταση. «Δεν έχει σημασία για μένα», τονίζει, «ποιανού είναι η πρόταση. Είμαι έτοιμος να αποδεχτώ την πρόταση του κ. Χριστοδουλίδη και θα τον ενημερώσω για αυτό στην επόμενη συνάντησή μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης εκφράζει παράλληλα την πεποίθηση ότι μια κοινή απόφαση των δύο ηγετών προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση του κλίματος μεταξύ των δύο πλευρών.

«Πιστεύω ότι η απόφασή μας ως δύο ηγετών προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει στη δημιουργία θετικού κλίματος», καταλήγει στην ανάρτησή του.