Αύξηση 0,6% στο ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών τον Σεπτέμβριο

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2026, όταν το ενεργητικό ανερχόταν στα €8.377,1 εκατ., καταγράφηκε αύξηση €49 εκατ. Την ίδια περίοδο, ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών μειώθηκε από 353 σε 350.

Τα στοιχεία, με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο του 2026, περιλαμβάνονται στην έκδοση «Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών» του Νοεμβρίου 2026, η οποία είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ