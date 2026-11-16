Το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 0,6% τον Σεπτέμβριο του 2026, φτάνοντας τα €8.426,1 εκατ., σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2026, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Αύξηση 0,6% στο ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών τον Σεπτέμβριο
Το συνολικό ενεργητικό ανήλθε στα €8.426,1 εκατ., ενώ ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών μειώθηκε στους 350, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα.
Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2026, όταν το ενεργητικό ανερχόταν στα €8.377,1 εκατ., καταγράφηκε αύξηση €49 εκατ. Την ίδια περίοδο, ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών μειώθηκε από 353 σε 350.
Τα στοιχεία, με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο του 2026, περιλαμβάνονται στην έκδοση «Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών» του Νοεμβρίου 2026, η οποία είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και στα αγγλικά.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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