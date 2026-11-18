Προχωρεί η υλοποίηση του έργου για την κατασκευή και πλήρη εγκατάσταση νέων στάσεων λεωφορείων στην Πόλη Χρυσοχούς, μετά την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου από τον Δήμο.
Νέες στάσεις λεωφορείων στην Πόλη Χρυσοχούς: Συμβόλαιο €139.300 για την κατασκευή και εγκατάστασή τους
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ.Πόλης Χρυσοχούς το συμβόλαιο του διαγωνισμού με αριθμό 38/2026, που αφορά την «Κατασκευή, Προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση στάσεων λεωφορείων με τοξωτή (καμπύλη) οροφή», υπεγράφη χθες, 17 Νοεμβρίου 2026, στο Δημαρχείο Πόλης Χρυσοχούς.
Το συμβόλαιο υπέγραψαν ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, Γιώτης Παπαχριστοφή, και η εταιρεία M.M.V. Progress Ltd, ως επιτυχών προσφοροδότης.
Η αξία του συμβολαίου ανέρχεται στις €139.300, πλέον ΦΠΑ. Το έργο αφορά την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση στάσεων λεωφορείων με σύγχρονη τοξωτή (καμπύλη) οροφή, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και τη βελτίωση της εικόνας των σημείων αναμονής λεωφορείων στην περιοχή. Η υπογραφή του συμβολαίου σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης του έργου από τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς.
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