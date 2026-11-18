Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ.Πόλης Χρυσοχούς το συμβόλαιο του διαγωνισμού με αριθμό 38/2026, που αφορά την «Κατασκευή, Προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση στάσεων λεωφορείων με τοξωτή (καμπύλη) οροφή», υπεγράφη χθες, 17 Νοεμβρίου 2026, στο Δημαρχείο Πόλης Χρυσοχούς.

Το συμβόλαιο υπέγραψαν ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, Γιώτης Παπαχριστοφή, και η εταιρεία M.M.V. Progress Ltd, ως επιτυχών προσφοροδότης.

Η αξία του συμβολαίου ανέρχεται στις €139.300, πλέον ΦΠΑ. Το έργο αφορά την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση στάσεων λεωφορείων με σύγχρονη τοξωτή (καμπύλη) οροφή, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και τη βελτίωση της εικόνας των σημείων αναμονής λεωφορείων στην περιοχή. Η υπογραφή του συμβολαίου σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης του έργου από τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς.