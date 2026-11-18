Η Ρωσία αντιμετωπίζει ήδη ελλείψεις καυσίμων σε ορισμένες περιφέρειες, ενώ οι εξαγωγικές της δυνατότητες έχουν περιοριστεί λόγω των ουκρανικών επιθέσεων στα λιμάνια της. Η μείωση της διυλιστικής δυναμικότητας ενδέχεται να περιορίσει την προσφορά καυσίμων στις διεθνείς αγορές και να δυσχεράνει την εκπλήρωση συμφωνίας της Ρωσίας για εξαγωγές ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι επιθέσεις έχουν διαταράξει ή διακόψει τη λειτουργία 15 από τα 35 μεγάλα ρωσικά διυλιστήρια, ανέφεραν οι δύο πηγές, έναντι εννέα στα μέσα της περασμένης εβδομάδας. Το ρωσικό Υπουργείο Ενέργειας δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει στις 11 Οκτωβρίου ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η Μόσχα και το Κίεβο δεν είχαν συμφωνήσει σε εκεχειρία και οι επιθέσεις συνεχίστηκαν, ωστόσο οι ουκρανικές επιθέσεις μειώθηκαν για περίπου δύο εβδομάδες.

Έκτοτε, ο πόλεμος έχει ενταθεί. Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones έχουν αυξηθεί σε κλίμακα και συχνότητα, ενώ η Ρωσία εντείνει τις δικές της επιθέσεις με drones και πυραύλους.

Αυτή την εβδομάδα, η Ουκρανία έπληξε γέφυρα στρατηγικής σημασίας και έθεσε στο στόχαστρο διυλιστήρια πετρελαίου. Σύμφωνα με στοιχεία του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας που δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα, επρόκειτο για τη μεγαλύτερη νυχτερινή επίθεση με drones κατά της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου το 2022.

Έπειτα από σχεδόν καθημερινές επιθέσεις με drones τις τελευταίες 20 ημέρες, ο όγκος επεξεργασίας αργού στα ρωσικά διυλιστήρια έχει περιοριστεί σε περίπου 400.000 μετρικούς τόνους ημερησίως, ή περίπου 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, από περισσότερους από 700.000 τόνους ημερησίως στα τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Η συνολική ονομαστική δυναμικότητα των ρωσικών διυλιστηρίων που έχουν πληγεί από τα τέλη Οκτωβρίου ανέρχεται σε περίπου 500.000 τόνους ημερησίως. Η ποσότητα αντιστοιχεί περίπου στο 54% της συνολικής πρωτογενούς διυλιστικής δυναμικότητας της χώρας, η οποία εκτιμάται σε 930.000 τόνους την ημέρα.

Οι πηγές ανέφεραν, ωστόσο, ότι λόγω της σταδιακής μείωσης της παραγωγικής ικανότητας, οι μέσοι ημερήσιοι όγκοι επεξεργασίας αργού τον Νοέμβριο παραμένουν πάνω από 500.000 τόνους. Πρόκειται για επίπεδα περίπου 5% έως 10% χαμηλότερα από εκείνα του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου.

Στα μεγάλα ρωσικά διυλιστήρια που επηρεάστηκαν περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις στο Ριαζάν, στο Γιαροσλάβλ, στο Κιρίσι και στην περιοχή του Βόλγα, σύμφωνα με τις πηγές.

Πηγή: ΚΥΠΕ