Το 14,7% των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο σπούδαζε το 2024 σε κλάδους επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM), σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη η Eurostat.
Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Κύπρος σε φοιτητές STEM – Στο 14,7% το 2024
Η Κύπρος είχε το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κλάδους STEM στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.
Το ποσοστό αυτό ήταν το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαμηλότερα βρέθηκε μόνο η Μάλτα, με 13,2%, ενώ η Ολλανδία ακολούθησε με 18,8%.
Την περίοδο 2015-2024, το ποσοστό των φοιτητών STEM στην Κύπρο μειώθηκε κατά 3,6 ποσοστιαίες μονάδες. Η μείωση ήταν η τρίτη μεγαλύτερη στην ΕΕ, μετά τη Μάλτα, όπου ανήλθε σε 8,2 μονάδες, και την Πολωνία, με 6,4 μονάδες.
Στο σύνολο της ΕΕ, το 27,1% των φοιτητών που ήταν εγγεγραμμένοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2024 σπούδαζε σε κλάδους STEM.
Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην Ιρλανδία, με 36,4%. Ακολούθησαν η Φινλανδία με 35,8%, η Γερμανία με 35,4%, η Ελλάδα με 34,4% και η Ρουμανία με 31,2%.
Η Ιρλανδία είχε επίσης τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ 2015 και 2024, καθώς το ποσοστό των φοιτητών STEM αυξήθηκε από 26,8% σε 36,4%. Έπονταν το Λουξεμβούργο, με αύξηση 8,1 ποσοστιαίων μονάδων, και η Δανία, με 5,3 μονάδες.
Η Eurostat δημοσίευσε και στοιχεία για το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15 έως 74 ετών που διαθέτουν τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κλάδους STEM. Το 2025 το ποσοστό στην ΕΕ ήταν 8,5%. Πρώτη ήταν η Ιρλανδία με 12,0%, ακολουθούμενη από τη Σουηδία με 11,9%, τη Λιθουανία με 11,7% και το Λουξεμβούργο και την Αυστρία, με 11,2% έκαστη. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιταλία με 4,4%, στη Ρουμανία με 4,9% και στην Τσεχία με 6,1%.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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