Το ποσοστό αυτό ήταν το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαμηλότερα βρέθηκε μόνο η Μάλτα, με 13,2%, ενώ η Ολλανδία ακολούθησε με 18,8%.

Την περίοδο 2015-2024, το ποσοστό των φοιτητών STEM στην Κύπρο μειώθηκε κατά 3,6 ποσοστιαίες μονάδες. Η μείωση ήταν η τρίτη μεγαλύτερη στην ΕΕ, μετά τη Μάλτα, όπου ανήλθε σε 8,2 μονάδες, και την Πολωνία, με 6,4 μονάδες.

Στο σύνολο της ΕΕ, το 27,1% των φοιτητών που ήταν εγγεγραμμένοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2024 σπούδαζε σε κλάδους STEM.

Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην Ιρλανδία, με 36,4%. Ακολούθησαν η Φινλανδία με 35,8%, η Γερμανία με 35,4%, η Ελλάδα με 34,4% και η Ρουμανία με 31,2%.

Η Ιρλανδία είχε επίσης τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ 2015 και 2024, καθώς το ποσοστό των φοιτητών STEM αυξήθηκε από 26,8% σε 36,4%. Έπονταν το Λουξεμβούργο, με αύξηση 8,1 ποσοστιαίων μονάδων, και η Δανία, με 5,3 μονάδες.

Η Eurostat δημοσίευσε και στοιχεία για το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15 έως 74 ετών που διαθέτουν τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κλάδους STEM. Το 2025 το ποσοστό στην ΕΕ ήταν 8,5%. Πρώτη ήταν η Ιρλανδία με 12,0%, ακολουθούμενη από τη Σουηδία με 11,9%, τη Λιθουανία με 11,7% και το Λουξεμβούργο και την Αυστρία, με 11,2% έκαστη. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιταλία με 4,4%, στη Ρουμανία με 4,9% και στην Τσεχία με 6,1%.

Πηγή: ΚΥΠΕ