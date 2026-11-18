Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, οι γνωστοποιήσεις είναι συνολικά 15 και αφορούν οχήματα και εξαρτήματα οχημάτων κατασκευαστών όπως οι Volkswagen, Lexus, KTM, Audi, Cupra, Mercedes-Benz, Ford, Skoda, Case IH, New Holland, Steyr και Honda.

Οι προειδοποιήσεις για κίνδυνο τραυματισμού αφορούν συγκεκριμένα μοντέλα των επιβατικών αυτοκινήτων Volkswagen Atlas και Tiguan Allspace, Lexus NX, Audi A5 Cabrio, A5 Sportback και Q5, Skoda Octavia III, Superb III, Karoq και Kodiaq I, καθώς και Mercedes-Benz CLA-Class και S-Class. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται οι μοτοσυκλέτες KTM 1290 Super Duke RR και Brabus 1300 R, καθώς και Honda CRF250R/RWE/RX και CRF450R/RWE/RX.

Προειδοποιήσεις για κίνδυνο τραυματισμού αφορούν επίσης τα φορτηγά Mercedes-Benz Actros, Arocs και eActros, καθώς και γεωργικούς ελκυστήρες των εμπορικών σημάτων Case IH, New Holland και Steyr.

Οι προειδοποιήσεις για κίνδυνο πυρκαγιάς αφορούν τα ηλεκτρικά μοντέλα Volkswagen ID.4 και ID.7, καθώς και τα ID.Buzz People, ID.Buzz People Cargo, ID.3, ID.4 και ID.7. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται επίσης τα Cupra Born, Ford Ranger και Audi Q4 e-tron.

Το Τμήμα ενημερώνει ότι οι σχετικές γνωστοποιήσεις δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Safety Gate, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Καλεί κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, περιλαμβανομένων όσων δραστηριοποιούνται διαδικτυακά ή εξ αποστάσεως, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τα συγκεκριμένα προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, να το ενημερώσουν σχετικά.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα διατίθενται στην κυπριακή αγορά, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανάκλησή τους, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Οι καταναλωτές που κατέχουν τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες καλούνται να επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή τον διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες. Η ενδεχόμενη κατοχή των οχημάτων μπορεί να εξεταστεί και με βάση το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος (κοτσάνι) και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό, όπως το εύρος κατασκευής και ο τύπος ή ο αριθμός μοντέλου.

Για εξαρτήματα, οι καταναλωτές καλούνται, όπου κρίνεται σκόπιμο, να διακόψουν τη χρήση τους και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο από το οποίο τα προμηθεύτηκαν, εφόσον αυτό είναι εφικτό, ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Αν κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνηθεί να ανταποκριθεί στα δικαιώματα του καταναλωτή, οι καταναλωτές καλούνται να υποβάλουν γραπτώς το παράπονό τους στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας της.

Περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε επικίνδυνο προϊόν είναι διαθέσιμες μέσω του Safety Gate, με τη χρήση του αντίστοιχου αριθμού προειδοποίησης. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση recalls@rtd.mcw.gov.cy.

Πηγή: ΚΥΠΕ