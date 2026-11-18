Την άμεση προώθηση νομοθετικών τροποποιήσεων, ώστε περιστατικά έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας να λαμβάνονται υπόψη στις αποφάσεις για την επιμέλεια και την επικοινωνία παιδιών, ζητά η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΕΠΚΒΟ). Η έκκληση γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στην Κακοποίηση των Παιδιών, στις 19 Νοεμβρίου.
ΣΕΠΚΒΟ: Να λαμβάνεται υπόψη η ενδοοικογενειακή βία στις αποφάσεις για την επιμέλεια παιδιών
Η Επιτροπή καλεί τη Βουλή να προωθήσει τροποποιήσεις ώστε η έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία να λαμβάνονται υπόψη στις αποφάσεις για την επιμέλεια και την επικοινωνία παιδιών.
Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή σημειώνει ότι τα παιδιά επηρεάζονται τόσο όταν υφίστανται τα ίδια βία όσο και όταν εκτίθενται σε περιστατικά έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, όπως απειλές, εξευτελισμό, εκφοβισμό και καταναγκαστικό έλεγχο.
Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια και η ευημερία του παιδιού συνδέονται στενά με την ασφάλεια του γονέα που το προστατεύει. Η σχέση αυτή, επισημαίνει, πρέπει να συνεκτιμάται κατά την αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού.
Η ΣΕΠΚΒΟ καλεί εκ νέου τη Βουλή των Αντιπροσώπων να προωθήσει άμεσα τις αναγκαίες νομοθετικές τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή του άρθρου 31 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, με προτεραιότητα την ασφάλεια και το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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