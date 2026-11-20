Ο κ. Κουκάς ανέφερε ότι μια νέα επίσκεψη του Κογκρέσου θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για την αποτίμηση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας και για έναν «εποικοδομητικό διάλογο» με τις κυπριακές αρχές. Η τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η μεταρρύθμιση της κυπριακής Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2024, με τη δημιουργία νέων δήμων και Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης. «Η επιτυχία της μεταρρύθμισης θα κριθεί στην πράξη». Ο Πρόεδρος του Τμήματος Τοπικών Αρχών του Κογκρέσου τόνισε ότι η επιτυχία της μεταρρύθμισης θα κριθεί από τη λειτουργία των νέων θεσμών, την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και, κυρίως, από το κατά πόσο θα βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία της μεταρρύθμισης είναι ο διαρκής διάλογος μεταξύ κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η σαφής κατανομή των αρμοδιοτήτων και η εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών και διοικητικών πόρων. Αναφερόμενος στην προηγούμενη αξιολόγηση της Κύπρου, σημείωσε ότι το Κογκρέσο είχε αναγνωρίσει, στην έκθεση παρακολούθησης του 2021, τις προοπτικές της σχεδιαζόμενης μεταρρύθμισης, επισημαίνοντας, ωστόσο, προκλήσεις ως προς την οικονομική και διοικητική αυτονομία των τοπικών αρχών, καθώς και τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων.

507 αιρετοί και στελέχη συμμετείχαν σε πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης

Ο κ. Κουκάς αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης με την Κύπρο για την υποστήριξη της μεταρρύθμισης. Όπως ανέφερε, την περίοδο 2023–2025 υλοποιήθηκε ειδικό πρόγραμμα συνεργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών, την Ένωση Δήμων Κύπρου, την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν δράσεις κατάρτισης, τεχνικής υποστήριξης και ανταλλαγής καλών πρακτικών, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 507 αιρετοί και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, επιμορφώθηκαν 12 τοπικοί εκπαιδευτές, αναπτύχθηκαν εργαλεία για τη δημόσια δεοντολογία και προωθήθηκε η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σήματος Αριστείας για τη Χρηστή Διακυβέρνηση (ELoGE). Μήνυμα για ισχυρότερη Τοπική Αυτοδιοίκηση: Ο κ. Κουκάς έστειλε σαφές μήνυμα για τον ρόλο των δήμων στην ευρωπαϊκή δημοκρατία, τονίζοντας ότι οι δήμοι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως απλοί διαχειριστές της καθημερινότητας ή ως μηχανισμοί εφαρμογής αποφάσεων που λαμβάνονται σε άλλο επίπεδο διοίκησης. Όπως υπογράμμισε, οι δήμοι είναι δημοκρατικοί θεσμοί με πολιτική ευθύνη, άμεση λογοδοσία και δικαίωμα συμμετοχής στη διαμόρφωση των πολιτικών που επηρεάζουν τις τοπικές κοινωνίες. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, τον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει από το 1988, επισημαίνοντας ότι η αποκέντρωση δεν μπορεί να περιορίζεται στη μεταφορά αρμοδιοτήτων. «Κάθε νέα αρμοδιότητα πρέπει να συνοδεύεται από τους αντίστοιχους πόρους, το κατάλληλο προσωπικό και την πραγματική δυνατότητα λήψης αποφάσεων», τόνισε. Ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συνεργασία της ελληνικής και της κυπριακής αντιπροσωπείας στο Κογκρέσο, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς και αδελφικούς δεσμούς των δύο χωρών, καθώς και τις κοινές προτεραιότητές τους σε ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο κ. Κουκάς ευχαρίστησε προσωπικά τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Κύπρου και επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στο Κογκρέσο, Ανδρέα Βύρα, καθώς και τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας, για τη στήριξή τους κατά την εκλογή του στην Προεδρία του Τμήματος Τοπικών Αρχών την περασμένη άνοιξη.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι το Κογκρέσο θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της κυπριακής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στηρίζοντας τη μεταρρυθμιστική της πορεία και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών της τοπικής δημοκρατίας. «Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει ισχυρή δημοκρατία», ήταν το μήνυμα με το οποίο ολοκλήρωσε την παρέμβασή του.

Βύρας: Σταθεροί και επαρκείς πόροι για τους νέους Δήμους – «Καθοριστική αλλαγή στην καθημερινότητά τους»

Την ανάγκη περαιτέρω αναβάθμισης και εδραίωσης του ρόλου της Ένωσης Δήμων Κύπρου ως θεσμικού συντονιστικού οργάνου και επίσημης φωνής των Δήμων απέναντι στο Κράτος, καθώς και σε εγχώριους και διεθνείς φορείς, ανέδειξε ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Ανδρέας Βύρας, κατά την ομιλία του στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο και την 46η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σήμερα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, και θα συνεχιστούν αύριο στο ξενοδοχείο Aquamare στη Γεροσκήπου. Ο κ. Βύρας αναφέρθηκε στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Ένωση Δήμων στη νέα εποχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τονίζοντας τη σημασία της αποτελεσματικής εκπροσώπησης των Δήμων και της διασφάλισης των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη βιωσιμότητα και την εύρυθμη λειτουργία τους.

Στήριξη στους κατεχόμενους Δήμους: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διατήρηση της μνήμης και της κοινωνικής συνοχής των προσφύγων, υπογραμμίζοντας τη σημασία να παραμείνει ζωντανή η μνήμη των κατεχόμενων περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε την πλήρη και έμπρακτη στήριξη της Ένωσης Δήμων στο έργο της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων, επισημαίνοντας τον ιδιαίτερο θεσμικό και κοινωνικό ρόλο της. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμμετοχή και εκπροσώπηση της κυπριακής Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέσω των οποίων οι κυπριακοί Δήμοι μπορούν να έχουν ουσιαστική παρουσία και να προβάλλουν τις θέσεις και τις προτεραιότητές τους. «Καθοριστική αλλαγή στην καθημερινότητα των Δήμων»: Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις αλλαγές που αφορούν τη χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «θετική» και καθοριστική για την καθημερινότητα των Δήμων. Όπως ανέφερε, το Υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάζεται τροποποιητικό νομοσχέδιο για την κρατική χορηγία προς τους Δήμους, το οποίο προβλέπει αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της. Σύμφωνα με την πρόταση που παρουσίασε, αντί του σημερινού ποσού των €117 εκατ., η κρατική χορηγία θα υπολογίζεται με σταθερό ποσοστό 1,52% επί των καθαρών πρωτογενών δαπανών του κράτους. Η αλλαγή αυτή, όπως υπογράμμισε, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο σταθερού και προβλέψιμου πλαισίου χρηματοδότησης, ώστε οι νέοι Δήμοι να γνωρίζουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τους διαθέσιμους πόρους τους και να προγραμματίζουν τις δράσεις και τα έργα τους σε μακροπρόθεσμη βάση.

Ο κ. Βύρας συνέδεσε τη νέα προσέγγιση με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διασφάλιση επαρκών και αναλογικών οικονομικών πόρων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως τόνισε, η εξασφάλιση σταθερών πόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για τη βιωσιμότητα των νέων Δήμων όσο και για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, η αλλαγή στον τρόπο χρηματοδότησης δημιουργεί τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού έργων με βάση εγγυημένα και προβλέψιμα έσοδα, περιορίζοντας την αβεβαιότητα που προκαλεί ο υφιστάμενος τρόπος χρηματοδότησης. Ευχαριστίες προς την Κυβέρνηση: Ο κ. Βύρας ευχαρίστησε, παράλληλα, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Διευθυντή του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις ενέργειες και τη συμβολή τους στην προώθηση της συγκεκριμένης αλλαγής. Από την τοποθέτησή του προκύπτει ότι η Ένωση Δήμων θεωρεί τη μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης σημαντικό βήμα για την εδραίωση μιας ισχυρότερης και οικονομικά βιώσιμης Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το 1ο Ετήσιο Συνέδριο και η 46η Γενική Συνέλευση αποτελούν, παράλληλα, ευκαιρία για την αποτίμηση της πορείας της μεταρρύθμισης μέχρι σήμερα, αλλά και για τη συζήτηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι Δήμοι στην καθημερινή λειτουργία τους. Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της θεσμικής φωνής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οικονομική της αυτοτέλεια, η αποτελεσματική εκπροσώπηση των Δήμων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η διατήρηση της μνήμης και της κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα σε σχέση με τους κατεχόμενους Δήμους.

Γιωρκάτζης: Στόχος η στενότερη συνεργασία για πιο αποδοτική λειτουργία

Την ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, των Δημοτικών Συμβουλίων και των Κοινοτικών Συμπλεγμάτων, με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της ομαδικής λειτουργίας, τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης.

Στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στα σοβαρά ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία των Δήμων και των Κοινοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση επικίνδυνων οικοδομών και στην ανάγκη μόνιμης χρηματοδότησης των ΕΟΑ. Παράλληλα, επισήμανε τις οικονομικές και νομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Οργανισμοί και ζήτησε την επανεξέταση της υφιστάμενης κατάστασης. Ο κ. Γιωρκάτζης εξέφρασε επίσης την προσδοκία ότι το νέο νομοσχέδιο θα προσφέρει τα απαραίτητα νομικά εργαλεία, ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα τα προβλήματα.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου. Ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως η ΤΑ στην Κύπρο έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή, προσθέτοντας πως η μεγάλη μεταρρύθμιση, που τέθηκε σε εφαρμογή το 2024, μετασχημάτισε ουσιαστικά τη διοικητική της αρχιτεκτονική. Σήμερα, βρίσκεται σε κρίσιμη περίοδο εδραίωσης και αξιολόγησης, καθώς και περαιτέρω βελτίωσης του νέου θεσμικού πλαισίου. Πρόσθεσε πως « η εμπειρία τόσο της Ελλάδος όσο και της Κύπρου μας διδάσκει ότι οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις δεν ολοκληρώνονται με την ψήφιση ενός νόμου αλλά κρίνονται στην πράξη» .

Τέλος, σε χαιρετισμό του, ο Ανδρέας Κιτρομηλίδης Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου διαβεβαίωσε, μεταξύ άλλων, ότι η Ένωση Κοινοτήτων θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά και εποικοδομητικά με την Ένωση Δήμων σε όλα τα επίπεδα, όπως πράττει διαχρονικά, για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων, προς όφελος των κατοίκων και των τοπικών αρχών τους, αλλά και για την ενίσχυση της ΤΑ στον τόπο μας.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης προσφέρθηκαν δώρα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρόεδρο του Τμήματος Τοπικών Αρχών και Πρώτο Αντιπρόεδρο του Κογκρέσου, Κωνσταντίνο Π. Κουκά. Τα δώρα περιλάμβαναν ένα αγαλματίδιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, συνοδευόμενο από την ευχή να συνεχίσουν να επιδεικνύουν το δικό του αγωνιστικό φρόνημα. Ακολούθησαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και η παρουσίαση του απολογισμού του Προέδρου. Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου συνεχίζεται αύριο, Σάββατο, με θεματικές συζητήσεις.