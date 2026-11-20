Σε απόφαση που εξέδωσε την Πέμπτη, το Ανώτατο έκρινε ότι προκύπτουν συζητήσιμα νομικά ζητήματα σχετικά με τη νομοθεσία που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση του διατάγματος. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι στο παρόν στάδιο δεν εξετάζει την ουσία της υπόθεσης ούτε αποφασίζει αν το διάταγμα ήταν νόμιμο.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης που παρατίθεται στην απόφαση, ο αιτητής ήταν ένας από τους έξι κατηγορουμένους για τη δολοφονία του Δημοσθένους. Σε βάρος τους είχαν απαγγελθεί, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης και συνωμοσία για φόνο.

Ο αιτητής συνελήφθη την 1η Νοεμβρίου 2025 για διερευνώμενη υπόθεση συνέργειας μετά τη διάπραξη κακουργήματος. Τρεις ημέρες αργότερα συνελήφθη βάσει άλλου εντάλματος, στο πλαίσιο της διερεύνησης της δολοφονίας, ως ύποπτος για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία για φόνο, εμπρησμό μηχανοκίνητου οχήματος, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, καθώς και κλοπή αυτοκινήτου.

Στις 7 Νοεμβρίου 2025, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εξέδωσε διάταγμα που επέτρεψε την πρόσβαση στα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα δύο αριθμών κινητών τηλεφώνων που συνδέονταν με τον αιτητή, καθώς και αριθμού κάρτας SIM που είχε στην κατοχή του. Τα δεδομένα αφορούσαν την περίοδο από τις 4 Σεπτεμβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2025 και περιλάμβαναν στοιχεία κλήσεων, συνδρομητών, συσκευών και χρήσης διαδικτύου μέσω κινητού.

Σύμφωνα με μαρτυρία που είχε παρουσιαστεί ενώπιον του πρωτόδικου Δικαστηρίου, ο αιτητής φέρεται να βοήθησε έναν από τους δράστες της δολοφονίας να διαφύγει μέσω των κατεχομένων με το αυτοκίνητό του. Φέρεται επίσης να απέκρυψε στην οικία του τα ρούχα που φορούσε ο συγκεκριμένος δράστης κατά τη διάπραξη των αδικημάτων.

Ο αιτητής υποστήριξε ενώπιον του Ανωτάτου ότι το διάταγμα εκδόθηκε βάσει νομοθετικών διατάξεων που αντιβαίνουν στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, προηγούμενη απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου, με την οποία συγκεκριμένες πρόνοιες του κυπριακού νόμου για τη διατήρηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων κρίθηκαν αντίθετες προς την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Το Ανώτατο έκρινε ότι υπάρχει συζητήσιμο ζήτημα ως προς το κατά πόσο οι συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την έκδοση του διατάγματος. Σημείωσε ότι «στο στάδιο αυτό το Δικαστήριο δεν υπεισέρχεται στην ουσία της Αίτησης», αλλά εξετάζει αν υπάρχει εκ πρώτης όψεως υπόθεση που δικαιολογεί την παραχώρηση άδειας.

«Κρίνω, υπό το φως όλων των πιο πάνω, πως ο Αιτητής έχει ικανοποιήσει το Δικαστήριο πως υπάρχει εκ πρώτης όψεως και/ή συζητήσιμο θέμα», σημείωσε.

Το Ανώτατο απέρριψε, αντίθετα, τον ισχυρισμό ότι η περίοδος για την οποία ζητήθηκαν τα δεδομένα ήταν υπερβολικά μεγάλη. Έκρινε ότι η πρόσβαση μπορούσε να καλύπτει και το διάστημα μετά τη δολοφονία, καθώς ενδέχεται να είχαν γίνει επικοινωνίες σχετικές με τη διαφυγή των εμπλεκομένων ή την απόκρυψη και καταστροφή τεκμηρίων. «Η έκδοση του Διατάγματος με αναφορά στην περίοδο μέχρι την 1/11/2025 δικαιολογείτο από τα γεγονότα της υπόθεσης», αναφέρει η απόφαση.

Με την απόφασή του, το Ανώτατο έδωσε άδεια στον αιτητή να καταχωρίσει αίτηση για έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari, με σκοπό την ακύρωση του διατάγματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ