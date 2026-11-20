Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, η «αστυνομία» ανέφερε στο «δικαστήριο» ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα καθήκοντα των υπόπτων δεν ήταν σαφώς καθορισμένα και το πλοίο είχε επισκευαστεί από μη εξειδικευμένα άτομα. Εμπειρογνώμονας διαπίστωσε ότι το πλοίο βυθίστηκε λόγω της ζημιάς.

Κατά τη διαδικασία, ο πατέρας της μοναδικής αγνοούμενης, της τρίχρονης Άννι Ασέλ Χιλάλογλου, φώναξε στον δικηγόρο των υπόπτων μέσα στην αίθουσα του «δικαστηρίου»: «Η ευθύνη για τους θανάτους βαρύνει εσάς». Ο δικηγόρος απάντησε ότι θα υποβάλει μήνυση κατά του πατέρα.

Συγγενείς των θυμάτων περίμεναν και πάλι έξω από την αίθουσα του «δικαστηρίου» και διαμαρτυρήθηκαν λεκτικά κατά την είσοδο και την έξοδο των υπόπτων από το κτίριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ