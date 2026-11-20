Τριήμερη κράτηση των εννέα υπόπτων για το ναυάγιο της 30ής Αυγούστου διέταξε το «επαρχιακό δικαστήριο» Κερύνειας στα κατεχόμενα. Η «κατηγορία» σε βάρος τους άλλαξε από «πρόκληση θανάτου λόγω αμέλειας» σε «ανθρωποκτονία εξ αμελείας».
Συνεχίζεται η «δίκη» για το ναυάγιο στην Κερύνεια: Τριήμερη κράτηση για εννέα υπόπτους - Αγνοείται ακόμα η τρίχρονη Άννι
Το «δικαστήριο» Κερύνειας άλλαξε την «κατηγορία» σε ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Η αστυνομία ανέφερε ότι το πλοίο επισκευάστηκε από μη εξειδικευμένα άτομα και βυθίστηκε λόγω ζημιάς.
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, η «αστυνομία» ανέφερε στο «δικαστήριο» ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα καθήκοντα των υπόπτων δεν ήταν σαφώς καθορισμένα και το πλοίο είχε επισκευαστεί από μη εξειδικευμένα άτομα. Εμπειρογνώμονας διαπίστωσε ότι το πλοίο βυθίστηκε λόγω της ζημιάς.
Κατά τη διαδικασία, ο πατέρας της μοναδικής αγνοούμενης, της τρίχρονης Άννι Ασέλ Χιλάλογλου, φώναξε στον δικηγόρο των υπόπτων μέσα στην αίθουσα του «δικαστηρίου»: «Η ευθύνη για τους θανάτους βαρύνει εσάς». Ο δικηγόρος απάντησε ότι θα υποβάλει μήνυση κατά του πατέρα.
Συγγενείς των θυμάτων περίμεναν και πάλι έξω από την αίθουσα του «δικαστηρίου» και διαμαρτυρήθηκαν λεκτικά κατά την είσοδο και την έξοδο των υπόπτων από το κτίριο.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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